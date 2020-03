¡No más barba! Kailani y la tierna petición para Mauricio Ochmann sobre su look

Kailani, la tierna hija de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, se ha convertido en una pequeñita muy especial que no deja de sorprender a sus papás con sus espontáneas reacciones y peticiones. La más reciente tuvo que ver con el look del guapo actor, pues la menor de dos años le ha pedido a su papá haga algunos cambios en su imagen personal, porque al parecer no le gusta cómo luce. Sin poner objeción, Ochmann ha hecho caso a la petición de su pequeñita y ha puesto manos a la obra. Eso sí, le ha pedido a Kai que sea ella quien le ayude en su tarea por cambiar de look. Si quieres enterarte de lo que la primera nieta de Eugenio Derbez le pidió a su papá, da play al video y enternece con las ocurrencias de la rubia bebé.

