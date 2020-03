Tras 20 años, Tom Brady se despide de los Patriots con un emotivo mensaje

A sus 42 años, Tom Brady es sin duda una de las máximas figuras del futbol americano, pues tiene en su haber más de un Superbowl ganado. Ahora, tras casi la mitad de su vida jugando con los Patriots, el quarterback ha tomado a su afición por sorpresa, pues ha anunciado su despedida del famoso equipo de Nueva Inglaterra. El jugador tomó sus redes sociales para dar a conocer su decisión con un emotivo mensaje en el que ha dejado claro que su cariño será siempre incondicional hacia los Pats, aunque ha dejado entrever que buscará una nueva casa para continuar con su carrera.

“A todos mis compañeros, entrenadores, ejecutivos, staff y el entrenador (Bill) Bellichick, RKK y la familia Kraft y toda la organización. Quiero agradecer por estos 20 años de mi vida y por el compromiso diario de ganar y crear una cultura ganadora construida en valores. Estoy agradecido por todo lo que me han enseñado", inicia el mensaje con el que Tom le dijo adiós a los Patriots. El quarterback se dejó ver más que agradecido por todo el tiempo que estuvo en el equipo con el que ganó seis anillos en el Superbowl. “Ustedes me han permitido maximizar mi potencial y eso es todo lo que un jugador puede esperar. Todo lo que hemos logrado me brinda una gran alegría y las lecciones que he aprendido continuarán conmigo para siempre”, continuó.

“No podría ser el hombre que soy hoy sin la relación que me han permitido construir con ustedes… Aprecié cada oportunidad que tuve para formar parte de nuestro equipo, y los quiero a todos por eso”, reflexionó Tom en su mensaje, el cual recibió miles y miles de likes tanto en Instagram como en Twitter. “Nuestro equipo ha establecido un gran estándar en el deporte profesional y sé que continuará haciendo exactamente eso”, aseguró.

Finalmente, el jugador dejó entrever que seguirá con su carrera, pero fuera de las filas de los Pats. “Aunque mi viaje de futbol tendrá lugar en otra parte, aprecio todo lo que hemos logrado y estoy agradecido por los increíbles logros de nuestro equipo. Tuve el privilegio de haber tenido la oportunidad de conocerlos a todos y de tener los recuerdos que creamos juntos”, escribió la estrella de la NFL.

El siguiente mensaje del Brady fue dedicado a sus fanáticos, quienes durante estas dos décadas lo apoyaron incondicionalmente. “No tengo nada más que amor y gratitud por mi tiempo en Nueva Inglaterra. El apoyo ha sido abrumador y deseo que cada jugador lo experimente”, señaló Tom. “Mis hijos nacieron y se criaron aquí y ustedes adoptaron a este niño de California como suyo”, señaló en alusión a sus orígenes. “No sé lo que depara mi futuro en el futbol, pero es hora de que abra una nueva etapa en mi vida y mi carrera. Les agradezco desde el fondo de mi corazón y siempre los amaré y todo lo que hemos compartido en toda una vida llena de recuerdos divertidos”, finalizó Brady, quien está casado con la modelo brasileña Gisele Bündchen, madre de sus hijos Vivian y Benjamin.

Al parecer, la salida de Brady de los Patriots se debe a un desacuerdo con los directivos del equipo, tal y como lo ha señalado el propio dueño, Robert Kraft. "Tommy se comunicó anoche y vino. Tuvimos una discusión positiva y respetuosa. No es el modo en que yo quería que terminara, pero quiero que él haga lo que sea para su mejor interés. Después de 20 años con nosotros, se ha ganado ese derecho. Lo amo como un hijo", dijo el magnate en entrevista con ESPN, dejando ver que pese a todo el cariño prevalecerá siempre.

