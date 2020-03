'Qué suerte que hayas llegado', la emotiva despedida de Danna Paola para su personaje en 'Élite'

Aunque Danna Paola ya gozaba de fama internacional, sin duda alguna su participación en la serie española Élite la llevó a ser una de las actrices mexicanas con mayor proyección mundial. Prueba de ello es el gran recibimiento que ha tenido la serie y de las reacciones que han tenidos los fans con el personaje de Lucrecia -al que le dió vida la también cantante-, en donde ya es toda una referencia gracias a las frases que solía decir en la ficción. Sin embargo, con la llegada de la tercera temporada de esta serie, también llegó su final, pues desde hace unas semanas Netflix anunció que el Colegio Las Encinas cerraría sus puertas para siempre.

Con la nostalgia a flor de piel y feliz por el éxito de la serie en general, Danna Paola tomó sus redes sociales para escribir un emotivo mensaje de despedida para el personaje que interpretó a lo largo de tres años y que tantas satisfacciones le dio. “Lucrecia... qué suerte que hayas llegado, qué fortuna compartir costillas y sombras, desde esas noches frías de enero soñando despierta para salir a cazar al amanecer”, se puede leer al inicio de su mensaje, junto a una serie de fotografías en las que se le ve caracterizada como la villana de la historia.

La actriz cerró sus palabras con un agradecimiento muy sincero para Lucrecia, en donde no dejó de mostrarse feliz por las lecciones recibidas por parte de su personaje. “Hasta el día de hoy que no dejo de disfrutarte y aprenderte tanto. Nadie nos dice que no, y aquí estamos. Queen of drama…”, finalizó.

Como era de esperarse, los aplausos y felicitaciones por su trabajo no se hicieron esperar, y debajo de su publicación sus fans no dejaron de llenarla de halagos y buenos deseos en sus proyectos próximos. Entre los miles de comentarios destacaron el de Carlos Rivera y el de Jorge López, íntimo amigo de Danna Paola y compañero de elenco en Élite quien demostró su cariño por la artista de 24 años con un emoji de corazón, el cual fue correspondido por la intérprete de Sodio con otro emoji igualito.

Cabe destacar, que Danna Paola estaba muy emocionada por reencontrarse con sus fans durante estas semanas, pues se llevarían a cabo algunos eventos con el elenco de la serie en México, como parte de la promoción de la temporada final de Élite, que se estrenó el pasado 16 de marzo. Sin embargo, todo ha sido cancelado debido a la contingencia que vive el mundo debido al coronavirus conocido como Covid-19.

