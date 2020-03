Adamari López confirma que se ha hecho la prueba del coronavirus: 'estoy esperando los resultados'

Luego de que se diera a conocer que Adamari López está bajo observación médica, debido a que presentó algunos síntomas relacionados al coronavirus, ha sido la misma presentadora quien se ha pronunciado al respecto, respondiendo a las dudas de sus fans que preocupados preguntaban por su estado de salud. Para evitar cualquier especulación y dar calma a sus seguidores, la presentadora confirmó que se sometió a la prueba para descartar que haya sido contagiada por este nuevo virus, luego de que confirmara que estuvo en contacto con una persona que dio positivo para el Covid-19.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, la también actriz puso punto final a todos los rumores que se habían esparcido sobre su estado de salud y confirmó que se encuentra muy bien, aunque a la espera de los resultados de la prueba. Además, dijo que como medida de prevención, había decidido mantenerse en cuarentena de manera voluntaria. “Les cuento que he estado ausente de Un Nuevo Día solamente por precaución. Estuve en un lugar en donde había a una persona que sí dio positivo a COVID- 19 y solo por precaución hemos decidido hacer la cuarentena”, dijo la presentadora.

Trasparente como siempre, Adamari prometió a sus fans que una vez que haya recibido los resultados de los test, los compartirá con ellos. “Me hice la prueba y estoy esperando los resultados y tan pronto los tenga, como siempre, voy a compartirlos con ustedes y con toda mi familia de Un Nuevo Día. Mañana estaré dando más detalles, esperando que me lleguen los resultados”, comentó.

La conductora fue enfática al momento de pedir a sus seguidores no hacer caso a los rumores e información que no provenga de sus perfiles personales en redes sociales o del programa en el que trabaja. “Solamente escuchen lo que yo les tengo que decir, que siempre les he hablado con la verdad. A través de mi perfil o del perfil de un Nuevo Día podrán saber qué es lo que está pasando en torno a mis resultados del Covid-19”, finalizó.

El prometido de Adamari, Toni Costa, también compartió el video en su perfil, agradeciendo a sus seguidores por mantenerse al tanto de la salud de la madre de su hija y pidiendo hacer caso omiso a toda la información que no provenga de ellos. “Gracias a todos por preocuparse, pero nohagan caso de lo que leen y dicen por ahí, tan sólo hagan caso de lo que dice mi chica @adamarilopez , que es la única verdad”, escribió el bailarín junto al clip. Cabe destacar, que fue la misma Adamari quien compartió hace unos días que su estado de salud no era el óptimo. Sin embargo aclaró que se trataba de una gripe y que poco a poco se iba sintiendo mejor.