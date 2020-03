Eugenio Derbez se sincera y revela a José Eduardo cómo fue su primera cita con Victoria Ruffo

La relación que mantuvieron Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha dado de mucho de qué hablar a lo largo de muchos años. Y aunque ninguno de los dos se ha negado a hablar de lo que vivieron durante el tiempo que estuvieron juntos, no es mucho lo que se conoce sobre cómo fue que surgió su romance. Sin embargo, ha sido el actor quien recientemente se sinceró y habló como pocas veces lo hace sobre cómo fue que conoció a la madre de su tercer hijo, José Eduardo Derbez.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Durante una charla que mantuvo con su hijo José Eduardo, para su canal de YouTube, Eugenio contestó algunas preguntas que su retoño le hizo. Fue entonces que el joven actor le pidió a su padre le contara cómo fue su primera cita con su mamá. “Yo estaba en Anabel y mi mamá estaba trabajando en Simplemente María con tu mamá en el elenco, entonces un día mi mamá me dice: ‘Oye Victoria Ruffo anda preguntando por ti’”, relató el actor. “Yo no era nadie, yo solo era parte del elenco de Anabel, cero famoso, como que se me hizo raro”, agregó el actor, asegurando que una segunda persona le había comentado lo mismo, por lo que decidió poner manos a la obra.

Eugenio decidió visitar un día a su mamá en el foro de grabación, con la intención de presentarse con Victoria. Fue entonces que acordaron tener su primera cita, la cual no salió como él esperaba. “En ese entonces yo no tenía dinero. Es más, andaba yo en pecero, no tenía ni coche, ni para taxi tenía, ya me había independizado de mis papás, no les quería pedir dinero y ganaba yo muy poco”, contó Derbez. “Entonces llego yo a mi cita con Victoria Ruffo a un restaurante de Palmas, llego yo por supuesto en pecero… Veo los precios en la carta y traía yo efectivo, porque ni tarjeta tenía en esos tiempos, entonces me empecé a espantar. Y me dice: ‘¿Qué vas a querer?’, y cuando veo los precios le dije: ‘Tu pide, porque ando mal y ya comí, pero voy picando de lo que tu pidas…. Lo que pasa es que no me alcanzaba”, explicó entre risas el también productor.

VER GALERÍA

Finalmente, Eugenio pagó la cuenta con mucho trabajo, quedándose incluso sin dinero para su pasaje de regreso. Fue así que al salir del restaurante, Victoria se ofreció a llevarlo a un sitio de taxis cercano, comenzando así un nuevo momento incómodo para Derbez. “Me lleva un sitio de taxis que estaba ahí a dos cuadras, me bajo y me dice: ‘Te espero a que te subas’. Me subo al taxi y me dice el taxista y me dice: ‘A dónde joven’ y le digo: ‘ahorita, esperece tantito y ahorita le digo’… y ya que se arranca tu mamá le digo: joven, perdone no traigo dinero, lo siento”, el actor reveló que se bajó del taxi e incluso pidió a la gente en la calle le prestaran algunas monedas para hacer una llamada y pedirle a un amigo que lo fuera a recoger.

Eugenio Derbez reconoció que tras esa primera cita no volvió a ver a Victoria Ruffo hasta un año después, revelando que la actriz le reclamó por no volverla a buscar y retomando su relación a partir de ese momento.

VER GALERÍA