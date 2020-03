Eiza González y la divertida amistad que hizo en el último lugar que te imaginarías

Sin duda alguna, llegar a los 30 años es todo un acontecimiento en la vida de cualquier persona. Eso lo sabe muy bien Eiza González, quien el pasado 30 de enero festejó su trigésimo cumpleaños por todo lo alto, rodeada del cariño de sus amigos y en medio de la euforia por la celebración del Super Bowl. Fue justo durante su alocada fiesta, que la actriz tuvo una experiencia nunca antes vivida, pues la invitaron a un club stripper, donde incluso terminó por hacer nuevas amistades.

Así lo confesó la mexicana en una reciente entrevista con el presentador Jimmy Kimmel, en la que con toda sinceridad habló de su festejo de cumpleaños y de cómo es que ha vivido esta nueva etapa de su vida, en donde ha dejado atrás sus 20s. Eiza relató que tras finalizar el Super Bowl, sus amigos la invitaron a un after party donde el rapero Snoop Dog se presentaría. Lo que ella no sabía, es que la comentada fiesta se realizaría en un club stripper. "Se convirtió en un black out de 4 días en donde todos estuvimos muy tomados. En Miami se pone loco y mi gente está muy loca", contó la actriz.

Ya en el lugar, Eiza dijo que comenzó a sentirse cómoda e incluso recordó las canciones de rap en las que se habla de enamorarse de una bailarina. "Siempre había escuchado a los raperos hablar de que se enamoran de strippers y siempre me preguntaba por qué, ¿pasan mucho tiempo con ellas o qué?", dijo entre risas. Y aunque al principio no lo entendía, Eiza terminó su noche platicando con una de las artistas del lugar. "Estaba ahí y después de una hora no sabía realmente qué hacer. Me senté y había una estríper bailando a mi lado. Empezamos a tener una conversación profunda sobre nuestras vidas mientras ella bailaba. Yo estaba impresionada", contó González, mientras bromeaba acerca de las habilidades de las bailarinas con la de los artistas del Cirque du Soleil. “Son unas atletas”, enfatizó.

Ante las declaraciones de la actriz, Jimmy no tuvo reparo en preguntarle: “¿estás enamorada de una stripper?” a lo que Eiza contestó: "Estoy enamorada de una stripper. Ella es asombrosa. Hice una amiga", dijo entre risas.

Eiza acudió al programa de Jimmy Kimmel en un increíble vestido negro de Carolina Herrera, con el que lució guapísima y elegante. Sin duda alguna, el moño que llevaba al hombro fue uno de los detalles del diseño que le dieron a su look el toque perfecto entre elegancia y sofisticación. La actriz llevó unas zapatillas de tiras al mismo tono del vestido y complementó su look con el cabello recogido y un maquillaje muy sobrio, en el que la tonalidad de su labial rojo fue el protagonista. Cabe aclarar, que la artista estuvo acompañada de su madre, Glenda Reyna, quien la estuvo apoyando desde el público.