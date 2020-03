Alejandro Fernández pospone concierto en la Ciudad de México debido al coronavirus El cantante se disculpó con su público y lamentó no poder ofrecer el concierto planeado para este fin de semana

En medio de la contingencia mundial que se vive en el mundo debido a la pandemia por el coronavirus, algunas celebridades han comenzado a suspender sus conciertos y actividades que impliquen una concentración masiva de gente. Uno de ellos es Alejandro Fernández, que a manera de prevención, ha decidido posponer el concierto que tenía programado para el día de hoy, sábado 14 de marzo, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, como parte de su gira Hecho en México.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el ‘Potrillo’ se disculpó con su público e informó sobre la cancelación de su recital, no sin antes mostrar su tristeza por no poderse encontrar frente a frente con sus fans. “A todo mi público, con tristeza, les comunico que siempre pensando en el bienestar de todos ustedes y en atención a la situación actual y como medida preventiva, he decidido posponer mi concierto programado para hoy 14 de marzo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México", se lee al inicio del texto.

Sin embargo, el cantante dio buenas noticias a sus fans, pues los boletos para el concierto de esta noche, serán válidos en la nueva fecha que se ha reprogramado para el mes de octubre. “La nueva fecha para este concierto será el jueves 15 de octubre… espero poder darles información adicional en los próximos días”, aseguró.

Alejandro se despidió de sus seguidores con un emotivo mensaje de esperanza, asegurándole a sus fans que sus plegarias están con ellos. “Todas mis oraciones están con México y con todos ustedes”, finalizó.

El ‘Potrillo’ se une a la larga lista de artistas que han tenido que cancelar sus actividades en el país, como medida de prevención ante la pandemia que se vive en varios países. Este viernes, Ricky Martin también suspendió los conciertos de su gira Movimiento que ofrecería en varias ciudades de México. Por otro lado, más de 10 bandas que participarían en el festival Vive Latino, que se desarrolla este fin de semana en la capital del país, también cancelaron su participación. Además, algunas ferias nacionales como la de Puebla, entre otros eventos masivos, ya fueron cancelados o pospuestos.

