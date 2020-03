Eugenio Derbez narra cómo vive el aislamiento en Los Ángeles: 'Creció la bola de nieve de una forma impresionante'

En medio de la preocupación que mantiene al mundo expectante alrededor del tema del coronavirus, algunas celebridades que se encuentran en países en las que las medidas de prevención se han endurecido, han querido compartir con sus seguidores sus experiencias sobre cómo sobrellevan estos duros momentos. Uno de ellos es Eugenio Derbez, quien desde hace unos años radica en la ciudad de Los Ángeles, California, y en donde los habitantes han detenidos sus actividades cotidianas, con la finalidad de evitar cualquier contacto con el virus. El actor se mostró sorprendido al descubrir que las calles prácticamente están desiertas y que en los supermercados hay algunos artículos se han agotados.

A través de una serie de videos que compartió en Instagram Stories, el comediante se mostró sorprendido por la situación que viven los angelinos. “Oigan está extraño eso, estoy aquí en Los Angéles y las últimas 48 horas han sido como una película de ciencia ficción”, expresó. “O sea todo empezó como algo lejano y de repente, la bola de nieve empezó a crecer de forma impresionante, ahorita me tuve que regresar a mi casa, porque ya está aquí todo cerrado”, compartió con sus fans.

Derbez explicó que la industria del cine y la televisión de Los Ángeles, una de las más grandes e importantes del mundo, han decidido parar debido a la contingencia que se vive en el mundo. “Ya cerraron todas las producciones aquí en Estados Unidos, toda la industria de Hollywood paró de filmar, no hay partidos de basquetbol de NBA, no hay partidos de MLS, no hay conciertos, no hay nada. Disneylandia que nunca cierra, ya cerró, todas las oficinas están trabajando le gente desde su casa”, explicó.

El actor se refirió a la situación de México, en donde hasta el momento no se han tomado medidas tan estrictas y pidió querer estar en su país natal de regreso. “Entonces ya me quiero ir a México, en México todo está bien, en México no pasa nada. O sea toda la gente de Italia, de China, todo el mundo se quiere ir a México porque no pasa nada, yo también me quiero ir a México”, dijo en tono de broma.

En otro video, el actor denunció que en los supermercados la gente ha agotado prácticamente todo lo que tenga que ver con limpieza, incluso el papel de baño. “El papel de baño está agotado… comida hay, hay de todo, pero papel de baño está agotado… O sea la gente se preocupa más por limpiarse que por comer”, ironizó el patriarca del clan Derbez, poniendo fin así a su crónica.

