Danna Paola confirma que ya está en México y aclara que no la retuvieron en España

La carrera de Danna Paola la ha llevado a cruzar fronteras, motivo por el cual fijó su residencia por un tiempo en España, lugar en el que estrechó nuevas amistades. Hace poco, la joven actriz regresó a dicho país europeo debido a la promoción de la tercera temporada de la serie Élite. Este viaje tenía un poco preocupados a sus fans, debido a la situación que se vive en algunas ciudades españolas a causa del coronavirus. Luego de una breve pausa en sus redes sociales, la intérprete de Sodio volvió para tranquilizar a sus seguidores y anunciarles que ya está en México y que se encuentra bien, descartando de paso algunas especulaciones.

“Ya volví a México, sí pude salir de España, fue complicado, igual tenía como muchísimo miedo de subirme al avión, pero estoy bien”, contó la cantante de 24 años en un video que publicó en sus Instagram Stories. “Eso de que me retuvieron en España y todo eso es mentira, yo estoy bien, gracias al cielo todo ha estado bien”, aseguró Danna Paola, antes de revelar la verdadera razón por la que se ausentó de las redes sociales. “La verdad me desconecté también de social media porque necesitaba un détox de todo, un poco como pensar, valorar, estar con mi gente, de disfrutar, un poco también estar por allá”, explicó.

La intérprete de Lu habló de su sentir ante la situación que se vive tanto en España como en la mayor parte del mundo debido al coronavirus. “(Quería) tomar un poco consciencia acerca del caso, de todo esto del virus que la verdad me tiene muy estresada”, admitió la cantante, sin embargo, dejó claro que es importante no propiciar la histeria colectiva. “No quiero que todo el mundo entremos en psicosis, sino tomar las medidas necesarias, coherentes, informarnos y no tomarlo a la ligera”, señaló.

“De verdad, seamos conscientes, inteligentes, pacientes, no quiere decir que si en México no hay muchísimos casos, no quiere decir que estemos exentos, más vale prevenir que lamentar”, continuó Danna, quien hizo un llamado a no difundir información no verificada. Tras varios días en España, la joven pudo ver más de cerca cómo se vive la situación allá, por lo que les envió sus mejores deseos. “La verdad la están pasando muy mal”, dijo colocando además una banderita de Italia en su video. “Y quiero mandar todo mi apoyo, toda mi buena vibra”.

Con lo que respecta a sus conciertos en México, Danna Paola informó que hasta ahora siguen en pie, aunque señaló que están reacomodando su agenda y pronosticó que probablemente se cancelen las convivencias con sus fans. “Seguramente vamos a tener que cancelar los meet and greet, que es algo que estamos tomando esas medidas, de verdad no saben cómo me duele en el alma esto, pero pues hay que cuidarnos mucho”, señaló la joven, quien hace unos días anunció la cancelación de los eventos de promoción de Élite en México. Finalmente, la ex coach de La Academia hizo un llamado a sus fans para aprovechar estos momentos para reflexionar. “Hay que verle siempre el lado bueno a todo, por más heavy que sea y esto sea una alerta mundial hay que darle un stop a la vida y replantearte cosas, darte tiempo para ti, parar un poco y disfrutar de nuestros seres queridos y de nosotros mismos”, concluyó.

