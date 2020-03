Justin Trudeau comparte una fotografía de cómo lleva la cuarentena A pesar de que él no ha mostrado síntomas, por el positivo de su esposa se mantiene en casa

Después de que la noche de ayer se diera a conocer que Sophie, la esposa de Justin Trudeau -Primer Ministro de Canadá-, había dado positivo a la prueba del coronavirus, se anunció que el mandatario se mantendría en cuarentena, a pesar de no mostrar síntomas. Es así que esta mañana, Trudeau ha querido compartir con sus seguidores una imagen en la que se le ve trabajando desde este aislamiento voluntario. Tal como se informó, ha mantenido todo tipo de reuniones a distancia, todo con el fin de no exponer a nadie a la enfermedad, a pesar de que los médicos le indicaron no estar en riesgo. En medio de esta cuarentena, Trudeau salió a dar un mensaje a su nación desde las afueras de su casa, informando sobre las precauciones que su gobierno está tomando.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Sophie, esposa de Justin Trudeau, tiene coronavirus

Justin Trudeau y su esposa en cuarentena voluntaria por el coronavirus

“Un día ocupado por delante, trabajando desde casa. Reuniones con mi gabinete, los ministros del país, los líderes indígenas nacionales y más. Concentrado en ustedes. Hablamos pronto”, fue el mensaje que acompañó la imagen en la que se le ve al teléfono usando una camisa, a pesar de estar en casa, en lo que parece ser su estudio personal. Con un escritorio de madera tallada a modo de baúl y dos estantes de libros detrás de él, Trudeau ha querido dejar claro que sigue trabajando en esta crisis internacional. En su mensaje parece hacer referencia a lo dicho ayer por su director de comunicación, que hoy se dirigiría a su nación para hablar de lo que está sucediendo.

El contagio en la casa del Primer Ministro se dio porque Sophie, la Primera Dama del país de la hoja de maple mostró algunos síntomas al regresar de una conferencia dada en Londres días antes. Responsablemente, se decidió que se le iba a realizar una prueba, la cual dio positivo la noche de ayer. A la par que se informaba esto, se dejaba saber que Justin había decidido mantener también la cuarentena, a pesar de no haber mostrado ningún síntoma y de que los doctores aseguraran que no representa un riesgo para las personas que estuvieron con él.

VER GALERÍA

“Me siento bien y no tengo ningún síntoma del virus, pero seguiré los consejos de nuestro doctor y seguiré en aislamiento voluntario por ahora”, escribió ayer en su cuenta de Twitter al dar a conocer la noticia del diagnóstico de Sophie. La esposa de Trudeau también quiso enviar un mensaje, agradeciendo la preocupación por su salud.

"A todos mis amigos, familia y queridos canadienses, y los aliados en todos lados. Primero, quisiera dar un gran agradecimiento a todos los que me han contactado a preguntar cómo estoy. Aunque estoy experimentando síntomas incómodos del virus, estaré de pie pronto. Estar en cuarentena en casa no es nada comparado con otras familias canadienses que podrían estar pasando por esto y para aquellos que están enfrentando preocupaciones de salud más serias. Vamos a salir de esto juntos. Por favor, compartan hechos y tomen su salud seriamente. Les envío todo mi valor y pensamientos (pero los abrazos para que se mejoren solo de lejos)”, finalizó.

VER GALERÍA