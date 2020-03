Sophie, esposa de Justin Trudeau, tiene coronavirus

Después de que esta mañana se diera a conocer que el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su esposa Sophie tomaron la decisión de comenzar una cuarentena voluntaria, luego de que ella comenzara a sentir síntomas de coronavirus; esta tarde, se confirmó que la prueba de ella resultó positiva. Según se comentó, Sophie comenzó a presentar una ligera fiebre y algunos otros malestares, tras su viaje a Gran Bretaña.

El director de comunicación del gobierno de Trudeau, Cameron Ahmad, dio a conocer a través de un comunicado, el resultado del exámen de la Primera Dama: "Siguiendo las recomendaciones médicas, Sophie Grégorie Trudeau se hizo la prueba del COVID-19 hoy. Resultó positiva. También siguiendo las recomendaciones médicas, estará en aislamiento el tiempo necesario. Se siente bien y está tomando todas las precauciones y sus síntomas se mantienen leves. Profesionales de la salud se acercarán a todos con los que tuvieron contacto con la señora Grégorie Trudeau, según lo vean necesario", se lee en la primera parte del documento.

El documento continuó dando detalles del estado de salud de Justin Trudeau: "El Primer Ministro está bien de salud y no muestra síntomas. Como una medida de precaución y siguiendo los consejos del doctor, se mantendrá en un período de aislamiento de 14 días. También se le ha recomendado no hacerle la prueba pues no tiene síntomas. Por esta razón, los doctores dicen que no hay riesgo para aquellos que han estado en contacto con él recientemente". Además se anunció que mañana se dirigirá a su nación para compartirles esta situación.

La Primera Dama también quiso enviar un mensaje personal ante este difícil diagnóstico: "A todos mis amigos, familia y queridos canadienses, y los aliados en todos lados. Primero, quisiera dar un gran agradecimiento a todos los que me han contactado a preguntar cómo estoy. Aunque estoy experimentando síntomas incómodos del virus, estaré de pie pronto. Estar en cuarentena en casa no es nada comparado con otras familias canadienses que podrían estar pasando por esto y para aquellos que están enfrentando preocupaciones de salud más serias. Vamos a salir de esto juntos. Por favor, compartan hechos y tomen su salud seriamente. Les envío todo mi valor y pensamientos (pero los abrazos para que se mejoren solo de lejos). Sinceramente, Sophie", finalizó.