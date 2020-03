Ahora es Vadhir Derbez quien responde a los rumores sobre el matrimonio de su hermana Aislinn

Gracias a su talento y simpatía, los integrantes del clan Derbez son muy conocidos, no obstante, en su calidad de famosos están constantemente expuestos a rumores. Hace unos días Aislinn fue objeto de uno de ellos, pues surgieron versiones que apuntaban a supuestos problemas en su matrimonio con Mauricio Ochmann. Con el mejor sentido del humor, la actriz desestimó estas afirmaciones, tal y como ahora lo ha hecho su propio hermano, Vadhir.

Al acudir a la premier de la cinta Veinteañera, divorciada y fantástica, en la que es protagonista, Vadhir fue abordado por la prensa, la cual le cuestionó sobre diversos temas, entre ellos su familia, específicamente su hermana Aislinn. “Mi hermana feliz, toda la familia, las niñas, Aitana, Kailani, todos… La veo muy contenta”, comentó el actor de 29 años. Ante la insistencia de los medios sobre las especulaciones en torno a la vida conyugal de la actriz, el joven intérprete reaccionó con una cara de sorpresa e incredulidad. “Pues tendré que hablar con ella porque no estoy enterado, yo los veo felices todavía”, dijo en un tono desenfadado, desestimando tales versiones. “Yo lo ando escuchando aquí, pero no, yo la veo bien”, reiteró poco después en el mismo evento al ser cuestionado nuevamente.

Pero Vadhir no es el único integrante de la familia Derbez que ha sido cuestionado al respecto, pues su propio padre, Eugenio Derbez, desmintió también que exista algún tipo de crisis entre su hija y su yerno. “Acabo de estar con ellos en el cumpleaños de Kai y estaban juntos los dos, todo bien, nada que yo sepa”, dijo el actor hace unos días en entrevista con Ventaneando. También reaccionó a las versiones difundidas por una revista sobre el supuesto estilo de vida de Aislinn, dejando claro que están totalmente alejadas de la realidad. “¡Es absoluta mentira! Aislinn vive en Los Ángeles, la mamá en México. Aislinn nunca se va de fiesta, es la más aburrida de todos, entonces… puros chismes”, agregó.

Hace unos días, al asistir a una entrega de los Spotify Awards, la propia Aislinn fue cuestionada sobre los supuestos problemas en su matrimonio con Mauricio. Lejos de molestarse, la actriz contestó de buena gana y con un tono desenfadado, eso sí, dejando claro que esos rumores no tienen nada de cierto. “Hasta donde sé, él durmió en mi casa anoche. Se despertó, me habló súper bonito, se inspiró me dijo, ‘mucha suerte…’”, contó.

Si hay algo que ha caracterizado al matrimonio de Aislinn y Mauricio ha sido el amor y el apoyo mutuo. Ambos actores se han comprometido en la crianza de su pequeña Kailani, de hecho la actriz hizo una pausa en su carrera con tal y dedicarse de lleno en su papel de mamá. Con el respaldo de su esposo, ahora tiene planeado retomar su vida profesional, razón por la cual también descartó escribirle pronto a la cigüeña. “Tengo muchas ganas de volver a trabajar, ahora sí que al que le ha tocado trabajar es a Mauricio, yo sí he estado como bastante de mamá en la casa, entonces sí tengo muchas ganas ahorita como de empezar a trabajar”, dijo a su paso por dicha entrega de premios.

