Lorenzo Lazo, rodeado del cariño de su hija y de la de Edith González, recibe un Doctorado Honoris Causa

Rodeado por el amor de sus seres queridos, Lorenzo Lazo pudo abrazar uno más de sus triunfos profesionales, en una etapa de su vida en la que ha tenido que enfrentar diversos cambios. En esta ocasión, el economista recibió el título de Doctor Honoris Causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, un acontecimiento que le mereció todas las ovaciones por parte de los asistentes, en especial de su hija Lorenza y también de Constanza, hija de Edith González, quienes estuvieron presentes en esta ceremonia.

Uno de los instantes más emotivos ocurrió minutos antes de la toma de protesta, cuando Lorenza habló frente a los asistentes no solo de la trascendencia profesional de su padre, sino también de algunos aspectos personales y de la manera en que sus enseñanzas han influido en ella. “El ejemplo que me ha dado mi papá ha sido de gran importancia para mí en la vida, un ejemplo de vida, un ejemplo de persona, de cómo afrontar los problemas y siempre ver una solución, siempre pensando en grande, de fuerza y resiliencia, no solo un ejemplo, pero también es mi mejor amigo…”, dijo la joven.

Tras este emotivo discurso, Lorenzo dirigió unas palabras para agradecer por este reconocimiento, pero sin olvidar mencionar a su familia, destacando la presencia de su hija y la de Edith González, quienes han estado a su lado en todo momento. “Como todo padre, cada día, estoy más orgulloso de serlo y más contento de ver como cada una, Lorenza y Constanza, van avanzando en su vida…”, dijo el economista, quien además agregó que las palabras de su hija Lorenza le sacudieron el corazón. En ese espacio, también habló de las grandes enseñanzas de su círculo familiar, el cual le inculcó importantes valores así como el amor por la lectura.

Durante el evento, estuvieron presentes varias personalidades, entre ellos Rafael Tovar y López Portillo y Beatriz Paredes. Tampoco pudo faltar la presencia de Víctor Lichtinger y Miguel Alemán Velasco, a quien agradeció por el apoyo que le ha mostrado a lo largo de varios años. Cabe destacar que este reconocimiento fue otorgado por el Dr. Sergio Arellano Rabiela, Presidente del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, gracias a la extensa trayectoria profesional, amplios conocimientos y activismo a favor por la democracia y los derechos humanos.

Con aplausos, Lorenzo escribió así este nuevo capítulo en su vida, a poco tiempo de que se cumplan nueve meses de la partida de quien fuera su esposa, Edith González, quien siempre lo apoyó en sus todos los ámbitos de su vida hasta el último momento. Por ahora, el economista se mantiene enfocado en esta faceta de su vida, disfrutando también de los viajes, otra de sus más grandes pasiones, y aunque por ahora permanece en México, recordemos que en meses pasados viajó por Irán, un destino que lo dejó completamente encantado.

