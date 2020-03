Paola Rojas desmiente que J Balvin la haya invitado a salir

La ética e inteligencia de Paola Rojas han sido cualidades que han hecho sea considerada una de las periodistas más reconocidas en México. Como parte de su carrera, la titular de Al Aire tiene la oportunidad de entrevistarse con personalidades de distintos ámbitos, y fue por ello que hace unos días tuvo un encuentro con J Balvin. No obstante, los rumores no se hicieron esperar, y hubo quien señaló que el cantante urbano intentó conquistar a la comunicadora y que incluso la invitó a salir, versión que ahora ella se ha apresurado a desmentir.

Al asistir a un evento organizado por El Universal, diario en el que publica su columna, Paola fue cuestionada por la prensa sobre diversos temas y no tardó en surgir la pregunta sobre el supuesto coqueteo que le hizo J Balvin, quien visitó el país la semana pasada para participar en los Spotify Awards. “No, no me invitó a salir J Balvin. Lo que sí es que tuvimos una conversación muy padre”, aclaró la periodista, confirmando que si bien sostuvo una charla con el intérprete de Mi Gente, todo se mantuvo en términos profesionales.

“Me dijo: ‘Yo quisiera tener una esposa, yo quisiera tener eventualmente hijas, y no quiero que esto que yo hago sea algo que las lastime a ellas ni a ninguna mujer’”, contó la comunicadora al recordar las palabras del colombiano, quien le confesó las razones por las que ha decidido cambiar el contenido de sus canciones. Con el mejor humor, Paola reiteró que no hay nada más entre ella y el cantante y además se quejó en tono de broma de que la relacionen con famosos tan jóvenes. “Además me quieren poner puros niños bien chavitos y a mí ya se me acabó la pubertad”, comentó sonriente.

Y es que esta no es la primera vez que se relaciona a Paola con alguna celebridad, pues hace casi un año surgieron especulaciones sobre un supuesto romance con Saúl El Canelo Álvarez, mismas que igualmente salió a desmentir. “No me hagan líos con El Canelo, estuve en un par de peleas por temas de fundaciones que ha estado apoyando y que ha sido la verdad muy generoso y muy cercano con esas fundaciones y con esas causas. Le tengo admiración, le tengo mucho respeto, me parece un deportista ejemplar”, declaró entonces en una entrevista para el programa Sale El Sol.

En su reciente aparición pública, los medios también le preguntaron por Marcelo Imposti, el empresario de origen argentino con quien se le ha relacionado sentimentalmente desde hace tiempo, pero la periodista se limitó a sonreír sin emitir alguna declaración al respecto. Hace unas semanas, durante el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, Paola fue captada muy sonriente y cercana al también arquitecto, no obstante, hasta ahora ella no ha confirmado públicamente que esté en una relación con él.

Paola ha dado cátedra de entereza y profesionalismo tras la difícil situación que afectó su vida personal hace tiempo. No obstante, ella no guarda rencores y prefiere reflexionar sobre lo sucedido. “No nos olvidemos que esa persona a la que estás golpeando, en el mundo digital es una personal real, en la que en el mundo real también lastimas. Y que cada quien se haga responsable de lo que lanza, desde verbalmente hasta digitalmente, que cada quien se haga responsable del acoso y que sepan que no es banal”, dijo comentó la comunicadora en referencia a los comentarios desafortunados del los que fue víctima.

