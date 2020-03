Entre lágrimas, Andrea Legarreta habla de uno de los momentos más duros de su carrera

En 2016, Andrea Legarreta se vio envuelta en la polémica, luego de que en el programa Hoy hablara de la devaluación del peso frente al dólar, en un segmento publicitario del matutino. Las opiniones a las que dio lectura la también actriz provocaron que cientos de usuarios de redes sociales se volcaran en críticas y burlas hacia Andrea, quien incluso ha confesado en más de una ocasión, que llegó a recibir fuertes amenazas en contra de ella y de su familia. A cuatro años de ese duro capítulo en su vida, la conductora se ha sincerado como nunca y ha hablado acerca de lo difícil que fue para ella ese momento de su carrera.

Fue durante la charla que mantuvo con la periodista Fernanda Tapia, en evento organizado por el Día Internacional de la Mujer, que Andrea abrió su corazón y con lágrimas en los ojos se refirió a aquel episodio de su vida. “Fueron momentos muy difíciles, de angustia los que viví y a pesar de que transcurre el tiempo me sigue doliendo mucho”, confesó la esposa del cantante Erik Rubín.

La estrella de Televisa se defendió de las críticas y explicó que todo lo que sucedió aquel día. “Y es que en realidad no fueron mis palabras sino algo que estaba escrito por especialistas que formaban parte del programa y a mí como conductora me tocaba decir, no era mi punto de vista. Incluso dijeron algo que yo nunca mencioné y era que la devaluación no afectaba a la economía”, señaló.

Los ataques en su contra llegaron a ser tan fuertes, que la vida y el ánimo de la presentadora se vieron afectados, haciéndola pasar por una temporada en la que vivió con miedo y aferrada a su familia. “Fue tanto el ataque hacía a mí que ya no me daban ganas de ir a trabajar, y estaba ahí con un miedo terrible porque recibía amenazas de muerte y de todo porque me enviaban fotos donde se mostraban personas armadas”, confesó.

Andrea Legarreta dejó en claro que decidió compartir su experiencia con su público, para demostrar que a pesar de las dificultades, pudo salir adelante y superar esa obscura etapa de su carrera. “Quise compartirlo para transmitir el mensaje de que las mujeres debemos ser valientes y enfrentar las situaciones difíciles con fortaleza, algo que también debemos transmitirles a nuestras hijas”, puntualizó.

