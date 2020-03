Sofía Castro confiesa que le encantaría ser la nueva 'Aventurera'

Luego de demostrar que tiene un gran talento para el baile durante la más reciente temporada de Mira Quién Baila, donde incluso se alzó con el segundo lugar, Sofía Castro ya tiene en la mira el que podría ser su próximo protagónico. Aunque reconoció que tal vez le harían falta unas clases de canto, cree que está lista para afrontar el reto de convertirse en la nueva Aventurera, ahora se ha confirmado que la obra -que protagonizó en los 90 la actriz Edith González-, volverá a las carteleras de teatro este año y de la que se ha confirmado a Gabriel Soto como protagonista.

Segura de sí misma y de sus capacidades artísticas, Sofía Castro confesó que le encantaría protagonizar la icónica obra en su esperado regreso a los escenarios. “Me encantaría andar ahí de ‘aventurera’, me fascinaría”, confesó la actriz a los micrófonos del programa Venga la Alegría. “Yo siempre he admirado mucho esa obra y lo único que me falla un poco es el canto, la verdad”, agregó.

Además, la artista confesó que cuenta con el total apoyo de sus padres, la actriz Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro, quienes la han impulsado a lanzarse para protagonizar la nueva versión de la puesta en escena, de la que también han sido parte actrices como Itatí Cantoral y Susana González. “Mis papás me dijeron ‘Vas para Aventurera’”, reveló Sofía.

Al respecto, El ‘Güero’ Castro se pronunció al respecto y celebró que su hija aspire a seguir desarrollando su carrera actoral poniéndose ella misma nuevos retos y contando siempre con su respaldo. “A mí me gusta que ella se desarrolle en su vida profesional en los personajes y los retos que se le presenten. Sé que es una obra que tiene el señor Juan Osorio y yo creo que lo que sea bueno para ella siempre lo aplaudiré”, dijo el productor al mismo programa de televisión.

El productor dejó en claro que siempre apoyará a su hija, sea lo que sea que ella decida hacer, justo como lo hizo durante su reciente participación en reality de Univision, en donde incluso lo pudimos ver al borde de las lágrimas y lleno de orgullo de ver a su hija como toda una profesional sobre el escenario. “A mí lo que me encanta es ver a mis hijas que se realicen sea en teatro, en cine o en tele. Estoy para apoyarla como ahora en la parte del baile”, señaló.

Sin duda alguna, Sofía se encuentra en un momento muy importante de su vida. Pues además de demostrar su talento sobre la pista de baile y lograr un merecido segundo lugar, el corazón de la actriz está muy contento con la relación que comenzó hace seis meses al lado de su novio Pablo Bernot, con quien incluso ha confesado le gustaría llegar al altar en un futuro.