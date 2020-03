Daniel Arenas sobre ser papá: ‘Es uno de mis sueños por cumplir’

En lo que se refiere al terreno profesional, Daniel Arenas se encuentra realizado y en su mejor momento. Hace poco finalizó el más reciente proyecto televisivo del actor colombiano y el éxito fue innegable. Pero no todo es trabajo en la vida de este galán de telenovela, pues lo personal es algo que él procura mucho. Como pocas veces, el intérprete habló temas de ésta índole y reveló que, si bien actualmente se emcuentra soltero, uno de sus más grandes sueños por cumplir es convertirse en papá, e incluso contó cómo desempeñaría este importante papel en la vida real, pues en la pantalla ya le ha tocado interpretarlo.

Si bien Daniel se encuentra actualmente soltero, tiene más que claro que la paternidad es lo suyo. “Amo los niños, amo”, confesó el protagonista de Médicos, línea vida en el programa Montse & Joe. “Me encantaría ser papá, es uno de mis sueños por cumplir, espero Dios me dé la oportunidad”, comentó en la entrevista. “¿Cuántos (niños)? No sé, los que se puedan, yo tengo cinco hermanos, entonces soy de familia numerosa, amo las familias grandes, pero lo que Diosito me dé”, aseguró el colombiano de 40 años.

El galán colombiano está consciente de que ser padre no es una tarea sencilla, sin embargo, él está convencido de que en su momento pondrá todo el empeño en dicha labor. “Yo quiero ser un papá presente, a mí me encantaría poder estar en todo: en la primera vez que gatee, la primera vez que camine, su primera palabra”, aseguró. Además, Daniel dejó entrever que si debutara en la paternidad buscaría tomarse un descanso del trabajo con tal y dedicarse de lleno a ser papá. “Llevo la mitad de mi vida trabajando, no creo que durante ese primer año o dos años sea más importante ir a trabajar que estar con mi hijo”, explicó.

Son tan grandes sus deseos de convertirse en papá, que Arenas ha hecho ha tomado previsiones para cuando el momento indicado llegue. “Es mi sueño, llevo 20 años planeándolo y organizándome para que eso sea posible”, aseguró. Las pretendientes seguramente no le faltan a este galán, pero por ahora él se mantiene soltero. “Estoy solo, como siempre”, dijo entre risas al ser cuestionado sobre su situación sentimental. “Bueno, no como siempre. Las pocas veces que lo estoy, como que no lo cuento y lo guardo mucho, entonces pues la gente no se entera”, aclaró.

Y es que Daniel es uno de los famosos que ha logrado mantener su vida amorosa completamente fuera de los reflectores, tanto que se sabe muy poco de sus ex novias. Hace unos años se le relacionó con una guapa actriz española, sin embargo, él se apresuró a desmentir que hubiera algún romance y aseguró que sólo era una sincera amistad. Tal vez el único noviazgo que se le conoce es el que mantuvo hace varios años con la modelo y presentadora colombiana Carolina Cruz, quien actualmente se encuentra en nueva una relación de casi una década.

