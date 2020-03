Angelina Jolie revela que dos de sus hijas pasaron por el quirófano casi al mismo tiempo

Luego de meses apartada de la vida pública y de no saber nada sobre su vida, más allá de sus proyectos profesionales, Angelina Jolie reapareció gracias a un texto publicado en la revista Time, con motivo del Día Internacional de la Mujer. En él, la actriz envió un fuerte mensaje de empoderamiento femenino y al mismo tiempo abrió su corazón y habló como pocas veces de la complicada situación familiar que enfrentó hace unos meses, revelando que dos de sus seis hijos, tuvieron que pasar por el quirófano casi al mismo tiempo, razón que la llevó a descubrir la unidad de su familia.

Sin nombrarlas directamente, Angelina dijo que tanto Zahara, de 15 años, como Vivienne, de 11, enfrentaron algunas cirugías, razón por la que su clan se ha volcado en apoyo hacia ellas. “He pasado los últimos dos meses entrando y saliendo de cirugías con mi hija mayor y hace días vi a su hermana menor pasar por el quirófano para una cirugía de cadera”, explicó la protagonista de Maleficent: Mistreess of Evil, sin dar más detalles respecto al problema de salud que habría provocado que Zahara entrara al quirófano.

Celosa siempre de su privacidad, Jolie se encargó de dejar en claro que si estaba hablando de la situación que vive su familia en estos días, fue porque sus hijas le habían dado permiso de hacerlo público e incluso la impulsaron a hacerlo. “Por supuesto que ellas saben que estoy escribiendo esto, porque respeto su privacidad y lo discutimos juntas y me animaron a hacerlo. Entienden que pasar por desafíos médicos y luchar para sobrevivir y sanar es algo de lo que estar orgullosos”, agregó.

Angelina se mostró orgullosa de sus hijos, quienes durante el tiempo que sus hermanas estuvieron en el hospital, hicieron de todo con tal de procurar su bienestar. “En estos días he visto a mis hijas cuidarse entre ellas. La más joven aprendió todo lo que hacían las enfermeras con su hermana para poder hacerlo. He visto también cómo todas mis chicas pusieron en segundo plano su vida y convirtieron en su prioridad a sus hermanas. He visto la alegría que sentían al estar al servicio de sus seres queridos. Esa ternura de las niñas, su apertura e instinto para cuidar y ayudar a los demás, debe ser apreciada y no abusada”, compartió.

La ganadora del Oscar también aprovechó el momento para enviar un fuerte mensaje a todas las mujeres del mundo, enfatizando en la importancia de cuidar unas de otras y de siempre empoderara a las más jóvenes para que no pierdan su voz. “Luchen, chicas. Cuidarnos mutuamente es gran parte del camino a seguir en el futuro. Conozcan sus derechos. Y nunca permitan que nadie les diga que no son hermosas, especiales y, sobre todo, iguales”.

Cabe destacar, que aunque Jolie no especificó si Brad Pitt se había hecho presente en ese momento, Page Six reveló este lunes, que el actor sí acompañó a sus pequeñas durante los días que permanecieron hospitalizadas, razón que le impidió asistir a los BAFTA a recoger su premio como Mejor Actor.