Sofía Castro sobre su novio: 'Pablo sí es con el que me voy a casar'

Sin duda alguna, Sofía Castro atraviesa por un momento muy especial en su vida, y es que además de estar explorando nuevas facetas en su carrera profesional, su corazón no podría estar más contento. Y es que desde hace un tiempo, la actriz se ha dejado ver de lo más enamorada de su novio Pablo Bernot, con quien recientemente cumplió seis meses de noviazgo. A pesar de que su relación va viento en popa, la artista de 23 años considera que aún no es tiempo de pensar en boda, sin embargo, está convencida de que Pablo es el hombre con el que le gustaría llegar al altar en un futuro.

Así lo reveló la misma Sofía durante un reciente encuentro con la prensa, en donde habló con mucha sinceridad de su relación y reveló algunos detalles de su noviazgo. “No, espérense”, fue la simpática reacción que tuvo la actriz al ser cuestionada sobre si ya está entre sus planes casarse o comprometerse. “Sí estoy muy enamorada. La verdad es que sí, no es porque sea mi novio ni porque esté enamorada, tengo un gran compañero a mi lado... La verdad estoy muy contenta”, afirmó la intérprete a los micrófonos del programa De Primera Mano, dejando en claro el gran amor que siente por su guapo novio.

A pesar de su reacción al ser cuestionada sobre si está lista para llegar al altar, Sofía se dijo muy enamorada de su novio, tanto, que terminó por admitir que ha encontrado al hombre con el que le gustaría casarse. “Está (la idea de casarme). No es de que ya me voy a casar mañana, pero si todo sale bien… Ahorita, mi sentir es que Pablo sí es con el que me voy a casar”, expresó la artista.

Sin embargo, la mayor de las tres hijas de Angélica Rivera y José Alberto Castro fue enfática al momento de aclarar que por lo pronto no está dentro de sus planes. “No es de que ya mañana boda, anillo, no. Pablo sí es con el que me voy a casar, si Dios quiere y así es", dijo con cierta ilusión en la mirada.

Por lo pronto, Sofía Castro y Pablo Bernot se encuentran muy felices con su noviazgo, disfrutando de su amor y presumiéndolo a donde quiera que van. "Te voy a decir una cosa: aunque también a veces uno sienta que ya es el papá de tus hijos y sí sea, también el noviazgo es muy divertido y es muy padre. Entonces ahorita estoy viviendo mi noviazgo muy contenta y muy enamorada", puntualizó.

