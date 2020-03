Eugenio Derbez defiende a su hija Aislinn sobre los rumores de su matrimonio: '¡Es absoluta mentira!'

Luego de que la misma Aislinn Derbez pusiera fin de una forma muy elegante a los rumores que han rodeado a su matrimonio en los últimos días, ahora es su padre, Eugenio Derbez, quien ha salido a defender a su hija y a su yerno, Mauricio Ochmann, luego de que se especulara sobre una supuesta crisis en su relación e incluso sobre su separación, versiones que el comediante ha desechado por la borda, confirmando así los dichos de la mayor de sus cuatro hijos.

Captado a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, el actor habló con mucha sinceridad sobre la relación de Aislinn y Mauricio, dejando en claro, de una vez por todas, que lo que se ha dicho en los últimos días no tiene nada que ver con la realidad. “Acabo de estar con ellos en el cumpleaños de Kai y estaban juntos los dos, todo bien, nada que yo sepa”, dijo Derbez en entrevista con el programa Ventaneando.

Sobre los rumores que se publicaron recientemente en una revista y que hacen eco del supuesto estilo de vida de Aislinn, Eugenio fue enfático y de forma muy contundente defendió a su hija: “¡Es absoluta mentira! Aislinn vive en Los Ángeles, la mamá en México. Aislinn nunca se va de fiesta, es la más aburrida de todos, entonces… puros chismes”, agregó.

Con la sinceridad que siempre lo ha caracterizado, Eugenio también aclaró las especulaciones acerca de que Aislinn y Mauricio, incluso habrían recurrido a un profesional para intentar recuperar su amor, sin embargo, el actor dejó en claro que la actriz y su marido siempre han tomado terapia, como parte de su rutina. “Mi hija toma terapia siempre. Es fan de la terapia. Esté bien o esté mal, a cada rato me dice: ‘papá toma terapia, te hace muy bien para tu día a día. No te esperes a tener una crisis para tomar terapia’. Posiblemente si la vieron saliendo de alguna terapia: sí, va a terapia, va a terapia con Mauricio, ya me recomendó una terapia para Alessandra y para mí. Y si vamos no es que nos estemos separando tampoco, es nada más para sanar la relación y no se rompa el día de mañana”, puntualizó.

En las últimas semanas, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se vieron envueltos en un mar de rumores que daban por hecho su separación. Y aunque la pareja había decidido guardar silencio al respecto, fue la actriz quien durante la pasada entrega de los Spotify Awards aclaró los rumores con su ya característico sentido del humor. “Hasta donde sé, él durmió en mi casa anoche…”, dijo, en declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy, desechando así todo lo que se venía diciendo sobre su relación.

