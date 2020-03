¿Niño o niña? Ya sabemos qué será el primer bebé de Raúl Jiménez y Daniela Basso

Más allá de su éxito en las canchas, Raúl Jiménez está viviendo un gran momento en su vida personal. El futbolista y su novia Daniela Basso anunciaron el mes pasado en ¡HOLA! que están esperando su primer hijo. La feliz pareja no cabe de la felicidad por su próximo debut en la paternidad y ahora ha dado a conocer el sexo del bebé que espera la actriz. El misterio ha sido revelado de la forma más original y con el apoyo del equipo europeo en el que juega el mexicano, ¿qué será, niño o niña?

Los Wolverhampton Wanderers, el club inglés en el que Raúl juega desde 2018, fueron los cómplices perfectos para la novedosa revelación. El mexicano, Daniela, y algunos familiares y amigos se reunieron en el Molineux Stadium, el estadio de dicho equipo, para dar a conocer la noticia. La dinámica fue de lo más ingeniosa, pues se colocó en el ángulo superior de la portería un blanco de tiro color azul y rosa con la finalidad de darle y terminar con el misterio. El joven delantero no se apresuró a tirar al arco pero en su primera oportunidad no logró la misión, luego fue el turno de su novia, quien tampoco atinó al objetivo. Con la emoción cada vez más intensa, Jiménez intentó nuevamente y oh sorpresa: ¡un niño!

En cuanto el balón tocó el blanco de tiro, cuatro columnas de humo azul se elevaron detrás de la portería anunciando que Raúl y Daniela serán padres de un niño. La reacción de la pareja fue de lo más emotiva, pues inmediatamente corrieron a abrazarse fuertemente. “Hoy les queremos compartir uno de los días más bonitos e importantes de nuestra vida. Gracias a todos nuestros seres queridos por estar con nosotros y Wolverhampton Wanderers por hacer de este momento algo único”, escribió el futbolista en su Instagram al compartir el video de la revelación, etiquetando a su novia. En su publicación, el delantero usó algunos hashtags, uno de los cuales dejó entrever el nombre del bebé: Ander.

A principios del mes pasado, Raúl y Daniela anunciaron en nuestras páginas la buena nueva en sus vidas. "Desde que me enteré de las buenas noticias en noviembre, he anotado más goles", nos confesó el jugador de 28 años, revelando además que su bebé nacerá en julio. "Ahora nuestras vidas van a cambiar mucho y de muy buena manera. Pronto vamos a ser una familia de cinco -Daniela, yo, nuestros dos perros, Dobby y Agua, y el nuevo bebé- y no podríamos estar más felices", agregó.

Por su parte, Daniela nos contó que fue Raúl quien comenzó con el deseo de convertirse en papá. "Durante el Mundial de Rusia 2018, Raúl vio a sus amigos con sus bebés y me dijo, 'Para el próximo Mundial, quiero tener hijos para que me vean jugar’”, recordó. Con el bebé en camino, la pareja ya piensa en dar el siguiente paso en su relación, aunque aún no hay un plan definido. "Después de que el bebé nazca, nos vamos a acoplar a nuestra nueva rutina y después vamos a pensar en el matrimonio”, señaló el futbolista. “Creo en un amor que es para siempre, que cuando estás con la persona correcta y estás enamorado, puedes hacer cualquier cosa”, reflexionó.

