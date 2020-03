¿Por qué nunca se le ha conocido una relación a Daniel Arenas? Él lo explica

A sus 40 años, Daniel Arenas posee una larga y exitosa trayectoria en la televisión, ya que ha logrado ganarse al público con sus entrañables interpretaciones de telenovela. No obstante, a diferencia de su faceta profesional, poco se sabe sobre la vida personal de este galán colombiano, específicamente en el terreno amoroso. Este tema sin duda ha causado interés entre sus fans y ahora ha sido él mismo quien ha explicado las razones por las cuales no se le ha conocido ninguna relación sentimental.

El guapo intérprete, quien forma parte del elenco de Médicos, línea de vida, habló de su vida amorosa, y reveló algo que seguramente emocionará a sus seguidoras. “Estoy solo, como siempre”, dijo entre risas al ser cuestionado sobre su situación sentimental en el programa Montse & Joe. “Bueno, no como siempre”, aclaró, pero explicó que cuando está en una relación sentimental suele ser muy reservado, y por ello nunca se hace público. “Las pocas veces que lo estoy, como que no lo cuento y lo guardo mucho, entonces pues la gente no se entera”, señaló.

Sin revelar nombres ni detallar si ha sostenido algún romance con alguna famosa, Daniel reveló que lo más que ha durado con alguien ha sido cuatro años. Y ante la pregunta de las conductoras sobre si regresaría con una ex pareja, el actor confesó que si bien nunca lo ha hecho, no se cierra totalmente a la posibilidad. “No sé, no me ha pasado, sabes, si por algo se terminó no creo que haya… Bueno, nunca digas nunca”, señaló.

Y aunque por ahora está soltero, este galán de telenovelas está convencido de que quiere tener una familia. “Amo los niños, me encantaría ser papá, es uno de mis sueños por cumplir, espero Dios me de la oportunidad”, comentó en la entrevista. “¿Cuántos (niños)? No sé, los que se puedan, yo tengo cinco hermanos, entonces soy de familia numerosa, amo las familias grandes, pero lo que Diosito me dé”, continuó, antes de dejar claro que sería un gran padre. “Yo quiero ser un papá presente, a mí me encantaría poder estar en todo: en la primera vez que gatee, la primera vez que camine, su primera palabra…”.

En 2014 un tuit de Daniel desató rumores sobre una supuesta boda. “Dicen que lo que estás buscando te está buscando a ti también… Entonces, un mensajito para ti: En un lugar como en el que estoy ahora me quiero casar contigo”, decía su publicación. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como si se tratara de un anuncio de matrimonio, sin embargo, el actor aclaró después que se trató solo de un mensaje espontáneo mientras disfrutaba de unas vacaciones en la playa. Y no fue la única ocasión que su vida amorosa generó especulaciones, pues en 2017 circularon versiones sobre que se había casado en secreto con una novia de identidad desconocida. “No, no me he casado… Nunca he tenido el sentimiento de hacerlo, espero que me llegue a pasar algún día”, comentó después en un encuentro con la prensa, en el que reveló además que si llegara a contraer nupcias sería en una ceremonia muy íntima y privada.

