¡Sí tiene una favorita! Kris Jenner revela quién es su hija preferida

Ser mamá de seis de las personalidades más populares de la televisión estadounidense no es tarea fácil y Kris Jenner lo sabe. Durante su más reciente visita al programa de Ellen DeGeneres, la matriarca del clan se sometió a un interrogatorio en el que reveló varios detalles de su relación con su familia; como, quién de sus hijos le dará a su siguiente nieto. Tan divertida como de costumbre, Kris participó en la dinámica llamada Keeping up with the blank.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Kris abrió esta ronda de preguntas y respuestas con una de las incógnitas que más le interesa a los fans de la familia: “Tu hija favorita es”, le preguntó Ellen, mientras Jenner sonreía nerviosa. Antes de responder dijo, “¿hoy?”, cuando DeGeneres le dijo que sí contestó: “Khloé”. Continuó con la siguiente pregunta: “Cuando la llamó nunca contesta”, admitió de inmediato: “Kylie”.

VER GALERÍA

Además de revelar que Khloé es su hija favorita, Kris se aventuró a predecir quién de sus hijos le dará su próximo nieto. Aunque, el primer nombre que se le vino a la mente fue Kourtney, reconoció la posibilidad de que sea Kylie o, tal vez, Kendall. La matriarca de la familia también reveló que Dream, hija de Rob Kardashian y Blac Chyna, es su nieta favorita, porque la acababa de ver, según dijo. Además, reconoció que su hija más lista es Kim Kardashian.

Cumpliendo con la dinámica de Ellen, Kris respondió, aunque fue muy cuidadosa de no lastimar susceptibilidades de sus otras hijas. Esta no es la primera ocasión que DeGeneres pone en aprietos a un miembro de la familia, debido a la simpatía de todas las Kardashians, cada que asisten a su programa, trata de sorprenderlas con originales actividades que siempre hace de sus programas los más divertidos.

VER GALERÍA