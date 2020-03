A 4 meses de su operación, Jacky Bracamontes no se arrepiente pero no lo volvería a hacer La actriz confesó que el procedimiento al que se sometió fue muy doloroso

Hace cuatro meses, Jacky Bracamontes sorprendió a sus seguidores, dejándose ver en sus redes sociales, lista para entrar al quirófano. En aquella ocasión, la presentadora hizo gala de su sinceridad y reveló que la razón que la llevó a tal situación fue que decidió hacerse unos arreglitos estéticos en los pechos y el abdomen, entre otros procedimientos menores que tenían que ver con su salud. Tras varias semanas de recuperación y tras admitir que sus cirugías fueron más dolorosas de lo que esperaba, la guapa tapatía ha dado una actualización sobre los resultados de las mismas.

En un reciente encuentro con la prensa, Jacky Bracamontes fue cuestionada sobre cómo se encuentra a cuatro meses de sus cirugías y sobre si se arrepiente luego de confesar que su recuperación y los procedimientos fueron aún más fuertes de lo que ella esperaba. “Sí, sí fue doloroso, pero valió la pena, no me arrepiento”, dijo la conductora de La Voz US a medios como Ventaneando.

Aunque se dijo satisfecha con los resultados, la también actriz reveló que no volvería a someterse a operaciones de esta magnitud y de hecho, confesó que le hizo una advertencia a su médico a la mitad de la cirugía. “Cuando estaba en la plancha le dije: ‘Doctor, mas vale que quede bien porque no quiero volver a hacer esto en mi vida”, señaló Bracamontes entre risas.

Con la misma sinceridad con la que se ha hablado desde el principio sobre sus cirugías, la actriz también ha explicado cuáles fueron las razones que la llevaron a tomar la decisión de operarse y cuáles fueron los procedimientos a los que se sometió. “Me cosí el abdomen, porque después de cuatro embarazos tenía el abdomen abierto y por más que hiciera 300 abdominales no se iba a cerrar nunca. Me quitaron una hernia aprovechando que ya estaba ahí y me cosieron el abdomen”, dijo, además de reconocer que también tuvo una reconstrucción en los pechos.

Aunque ya han pasado cuatro meses desde que se hizo sus ‘arreglitos’-como ella misma lo dijo-, aún tiene que esperar unas semanas más para poder presumir al 100 los resultados de sus cirugías. “A los seis meses ya les puedo enseñar un poquito más de cuál fue el resultado final”, confesó la actriz en diciembre del año pasado en una entrevista para el programa Venga la Alegría.