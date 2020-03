Anahí celebra el primer cumplemés de su pequeño Emiliano y Manu baila de alegría

Tras una larga y dulce espera, Anahí le dio la bienvenida a su pequeño Emiliano, y aunque pareciera que fue ayer, ya ha pasado un mes desde aquel feliz momento. La cantante no podía pasar por alto la ocasión, y celebró emocionada el primer cumplemés de su bebé. "Hace un mes nos cambiaste la vida, ¡te amamos Emiliano!", escribió en sus Instagram Stories al compartir una tierna foto de su recién nacido junto a su hermanito mayor Manu. Pero el ambiente festivo en casa de la ex integrante de RBD ya se sentía desde el fin de semana, tal como ella misma presumió por medio de un simpático video protagonizado por su primogénito. El pequeño, que el mes pasado cumplió tres años, derritió a los seguidores de su famosa mamá con un espontáneo baile en el que derrochó tanto energía como ternura. "Manu y su nueva canción favorita", escribió Anahí al publicar el clip en el que se ve añ pequeño saltando alegremente junto a un muñeco. "Quiere que se la ponga mil veces al día, y sí ¡en portugués!", agregó la orgullosa mamá sobre la canción que se escucha de fondo. Los fans de la intérprete, muchos de ellos de Brasil, no pueden de la alegría de ver al pequeño siendo fan de la música en su lengua. Tienes que ver a Emiliano en su festejo de primer mes y a su hermanito mayor saltando de felicidad, haz click en el video.

Loading the player...