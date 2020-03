'Estoy aprendiendo a vivir sin ella, sin su presencia física': Rocío Sánchez Azuara de su hija

Han pasado poco más de cinco meses desde que Rocío Sánchez Azuara diera conocer con un inmenso dolor, el fallecimiento de su hija Daniela. La joven de 31 años falleció debido a complicaciones derivadas del lupus eritematoso sistémico que sufría desde que era niña. Tras aquella irreparable pérdida, la conductora de televisión ha mostrado una gran fortaleza, sin embargo, no deja de echarla de menos. En una entrevista reciente ha confesado su sentir en estos momentos y ha revelado el gran reto que enfrenta ante la ausencia de su hija.

Si Rocío es muy entregada en lo profesional, como madre lo ha sido mucho más. “Mis hijos son mi reino”, admitió en entrevista con Mara Patricia Castañeda. En la charla, la conductora confesó que la dura situación que le ha tocado vivir desde el dignóstico de su hija y hasta su partida, no sólo la ha hecho fuerte, sino que también le ha dejado grandes enseñanzas.“Yo no debo ser egoísta y pensar que mi hija deber estar conmigo, porque no estaría bien, yo sé que está mejor donde está, o sea, me lo dice mi corazón de mamá, me lo dice todo”, aseguró.

“Perder un hijo… Es como si te arrancaran algo de adentro de tu cuerpo y no sabes qué es, no sabes si es el alma, es un hueco, sientes como que respiras y ahí está el hueco y vives con eso”, comentó la presentadora de La 3ra en discordia, al tratar de explicar cómo es su vida ahora sin Daniela. “Y yo lo que estoy tratando de hacer ahorita es aprender a vivir sin ella, sin su presencia física”, reconoció Rocío, quien recordó que siempre fueron muy unidas, pero que su relación se estrechó aún más los últimos tres años. “Estábamos pegadas, parecíamos siamesas”, dijo.

“Tenía una voz muy dulce, era una niña muy dulce, todo el tiempo estaba llena de detalles”, recordó Sánchez Azuara tan orgullosa como conmovida. Y si bien aseguró que todo el tiempo siente a Daniela junto a ella, hay algunas cosas que echa de menos y con las que está aprendiendo a vivir. “Extraño mucho su voz, extraño mucho verla, es todo lo que extraño de ella, el resto pues yo creo que sí, pero (tengo que) aprender a vivir día a día, pues que tengo que pensar que ella está en paz, que se merece esa paz”, reflexionó.

El pasado 23 de febrero, al cumplirse cinco meses de la partida de la joven, Rocío tomó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje para honrar su memoria. “Cinco eternos meses sin escuchar tu voz, sin tu etérea presencia, tus mensajes y detalles. Nadie como tú mi Nanys. Me conformo sabiéndote sin dolor, en paz y de la mano de Dios”, escribió la conductora al compartir una foto de su hija, reafirmando lo mucho que la extraña.

