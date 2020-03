'Fue un poco decepcionante', Jennifer Lopez al no ser nominada al Oscar La actriz admitió que se sintió triste al enterarse de que la Academia de Hollywood no reconoció su trabajo en la película 'Hustlers'

Luego de que Jennifer Lopez no fuera considerada en la lista de actores nominados al Oscar por su participación en la película Hustlers, donde interpretó a una bailarina exótica, la actriz no se había pronunciado al respecto y había preferido mantenerse al margen de la situación. Sin embargo, en una reciente entrevista con la presentadora Oprah Winfrey, JLo se sinceró y habló con total transparencia de lo que significó no haber sido nominada a la estatuilla dorada, a pesar de que la crítica alabó su trabajo actoral y de que muchos medios de comunicación preveían que así pasara.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con total sinceridad, Jennifer Lopez admitió que el no haber sido considerada por la Academia fue uno de los golpes más duros que ha tenido en su carrera, pues la simple idea de ver su nombre junto al de otras grandes estrellas la ilusionaba muchísimo. “Me puse un poco triste. Porque había muchas expectativas. Recibí muchas buenas noticias, como nunca en mi carrera. Y hubo muchos (titulares) de 'será nominada al Oscar’. ‘Sí pasará. Si no la nominan habría que estar loco'. Entonces, estoy leyendo los artículos y pienso: 'Ay Dios mío. ¿Pasará?'. No pasó y yo sentí como 'ouch', quedé un poco decepcionada", dijo la ‘Diva de El Bronx’ durante su participación en el Oprah's 2020 Vision: Your Life in Focus Tour, en Inglewood, California.

En la misma charla, Jennifer reconoció que su tristeza también la compartió con los miembros de su staff, quienes al igual que ella, soñaban con verla llegar a la gala del cine más importante del mundo. "La mayoría de las personas de mi equipo ha estado trabajando conmigo por 20, 25 años y creo que estaban esperanzados también. Quería la nominación y pienso que los decepcioné un poco”, agregó.

VER GALERÍA

Sin embargo, ese tropiezo en su carrera la llevó a hacer una reflexión sobre todo lo que había conseguido en el último año en el terreno profesional, logros que muy pocos artistas pueden presumir hoy en día. “El Super Bowl, una gira completamente vendida, las nominaciones a otros galardones y entonces, no lograr lo que quería con el Oscar. Tuve que reexaminarlo todo".

"¿Por qué eres artista? ¿Por qué te sientes tan triste en este momento?", fueron las preguntas que se hizo así misma Jennifer Lopez, llegando a la conclusión de que lo único que buscaba era la validación de su talento a través de su nominación al Oscar. Afortunadamente, la intérprete se dio cuenta de que estaba en un error y que el lugar que hoy en día tiene en la industria se la ha ganado a pulso. "No necesito eso. Estoy en donde estoy y eso está bien. Soy suficiente. No necesito ese premio ahora para sentir que puedo hacer las cosas”, señaló.

VER GALERÍA