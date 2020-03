Mayrín Villanueva celebra 11 años de amor al lado de Eduardo Santamarina

Sin duda alguna, uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo es el de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, quienes contrajeron nupcias en 2009 en una ceremonia realizada en la Ciudad de México. A 11 años de distancia, ha sido la actriz quien a través de sus redes sociales ha celebrado su aniversario de bodas con un romántico mensaje en el que ha expresado todo su amor por el que ha sido su esposo y padre de su hija por más de una década.

En su mensaje, Mayrín dejó en claro que su relación está mejor que nunca y que desea continuar compartiendo su vida con su amado Eduardo. “¡Te amo! 11 años de celebrar la vida con tantas aventuras juntos, siempre para delante”, compartió la bella actriz con sus seguidores, junto a una romántica fotografía en la que aparece la pareja de actores muy enamorados.

A través de Instagram Stories, Mayrín volvió a sorprender con otra declaración de amor y con una nueva fotografía al lado de Eduardo, en la que sin duda lucen de lo más enamorados. “Te amo”, escribió Villanueva sobre la imagen con la que celebró su onceavo aniversario de bodas.

Aunque Eduardo no ha hecho una publicación respecto a su aniversario de bodas, el actor suele mostrar su amor por su bella esposa en sus redes sociales. De hecho, el pasado 14 de febrero, Santamarina compartió en su perfil de Instagram una fotografía del increíble regalo que Mayrín le hizo en el Día de San Valentín. “Estas rosas me las acaba de mandar mi mujer.... gracias ‘Mochita’ de mi corazón por darme tanto. Me lleno de ti y aprendo de ti cada segundo de mi vida... Te amo”, escribió el actor como pie para su imagen.

El año pasado, Eduardo Santamarina habló sinceramente de su matrimonio y de lo mucho que admira a su mujer, reconociendo la gran labor que ha hecho Mayrin a lo largo de su relación y como madre de sus hijos. “Te puedo decir que la he disfrutado muchísimo y la he regado también muchísimo, pero bueno, te repito, gracias a la paciencia y el amor que me tiene mi mujer y mis hijos, ahí seguimos (…) me siento muy orgulloso de mis cinco hijos, de mi mujer que es la capitana del barco, es la que nos trae a todos bien derechitos, porque es gracias a ella”, reveló el actor a Televisa Espectáculos.