Orgullosa de su figura, Andrea Legarreta posa guapísima en un sexy bikini

Una de las mujeres más guapas de la televisión, sin duda alguna, es Andrea Legarreta. Basta con darse una vuelta a su galería de Instagram para comprobarlo, pues es ahí donde la presentadora del programa Hoy suele compartir algunos vistazos de su vida íntima, sus mejores looks y hasta sus momentos más relajados. Sin embargo, en una de sus recientes publicaciones, la conductora de 48 años hizo suspirar a sus seguidores con una fotografía en la que se dejó ver muy sexy en bikini y muy orgullosa de su atlética figura.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En foto, Andrea hace gala de su belleza natural, posando de lo más relajada en un bikini de estampado de grecas, llevando el pelo recogido y usando una banda en color vino para sostenerlo. Sin duda alguna, la también actriz luce espectacular y las horas de gimnasio son evidentes en su figura.

Los seguidores de Legarreta no han tardado en reaccionar a su sexy postal, que en cuestión de horas ha acumulado más de 138 mil likes. Entre los comentarios de sus fans destacan el de su gran amiga y compañera de programa Galilea Montijo, así como el de Cynthia Urias y Jorge Van Rankin. Sin embargo, el que más llamó la atención fue el del marido de Andrea, el actor y cantante Erick Rubín, quien comentó con algunos emjis de corazón la publicación de su amada. "Bikini, sol y sal… Eso es vida. #TakeMeBack”, escribió como pie para su foto.

VER GALERÍA

No es la primera vez que Andrea Legarreta se deja ver muy sexy y en bikini. De hecho, en agosto del año pasado, la conductora no solo presumió sus curvas en Instagram, también aprovechó el momento para enviar un inspirador mensaje para todas las mujeres, en el que las impulsó a sentirse plenas consigo mismas sin importar los estándares de belleza, edad o cualquier otra barrera que les impida sentirse en plenitud. “Sí, estoy en traje de baño, no, no me importa la edad que tengo”, compartió la interprete junto a una fotografía en la que como siempre, luce espectacular.

Andrea continuó mensaje dejando en claro que, bajo ninguna circunstancia, las mujeres debe sentirse inseguras por los señalamientos de la sociedad: “Sí, voy a vivir intensamente hasta el último día de mi vida. No, no me importa el qué dirán; sí, siempre quiero ver a las mujeres felices, plenas, respetadas, deseadas y amadas como merecen”, continuó. “No, no estoy de acuerdo con que la sociedad intente cortarnos las alas y nos limite en cuanto a lo que queremos ser, usar, hacer, pensar o decir…”, agregó la presentadora dando lecciones de seguridad a todos sus seguidores.

VER GALERÍA