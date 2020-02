Martín Fuentes da detalles de su fuerte lesión en la cabeza y cuenta qué fue lo que la provocó

A raíz de un video publicado en días pasados, Martín Fuentes preocupó a sus seguidores, esto al revelar imágenes de una herida en la cabeza que sufrió por un accidente. Y aunque ya se encuentra recuperado, el esposo de Jacky Bracamontes continúa pendiente de sus visitas al médico, mientras está listo para atender sus próximos compromisos de trabajo. Precisamente, el piloto de carreras se tomó un tiempo para compartir por primera vez frente a las cámaras detalles de este percance, que ocurrió mientras viajaba fuera de México.

Sin más rodeos, Martín despejó las dudas en torno a este tema y no dudó en describir cómo fue que lesionó, cuando al intentar dar un giro intrépido todo salió de control. “Ya sabes que me encanta hacer locuras, y haciendo un mortal para atrás, una marometa, pero ya no estaba esquiando, se rompió la madera y ya no alcancé ni a girar y me pegué contra la esquina de la madera y me di durísimo con la cabeza…”, contó durante su paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México, en declaraciones retomadas por los micrófonos del programa televisivo Suelta La Sopa.

Tras el accidente, Martín contó que se puso en contacto con sus médicos, quienes le dieron algunas recomendaciones, como el hecho de revisarse lo antes posible, pues además se encontraba fuera de México. “Esto fue en Francia y fue como a las 5, 4 de la tarde… me regresaba yo al día siguiente a México y hablé con mis doctores y les dije a ver, ¿cómo está el asunto? Y me dicen ‘si tienes que hacerte una resonancia magnética, es mañana…’”, recordó durante la charla, minutos antes de abordar un vuelo con destino a Cancún.

Pero más allá de todo, el marido de Jacky se siente agradecido por estar bien, aunque reconoce que el procedimiento que le practicaron para sanar la herida llamó mucho su atención. “Al final de cuentas no fue tan grave como pensé, ya luego llegué y fue hacerme una resonancia magnética, fui con el doctor para que me checara las grapas… me dijo ‘no, las grapas se ponen en el cráneo’ y bueno, no pasó nada, gracias a Dios, fue un susto…”, agregó de lo más sonriente. En ese espacio, también habló de la reacción de su equipo de trabajo, aunque está listo para retomar sus actividades con normalidad. “Y dos semanas antes (ocurrió el accidente) ya la semana que entra tengo carrera, el equipo estaba como loco, todos los patrocinadores que tenemos me dicen ‘¿Martín estás bien?’… al final de cuentas me hicieron dos resonancias con contraste, con varias cosas…”.

Lo cierto es que su amor por los deportes es tan grande, que comparte esta pasión con sus hijas, aunque con las niñas siempre toma sus debidas precauciones. “Trato de mantener el riesgo controlado, tampoco las vas a mantener en una jaula para que no hagan nada. Al final de cuentas yo soy una persona que toda mi vida he estado haciendo esto, pero todo lo que hago con ellas, esquiar en agua, lo hago bajo los controles normales, no hacer locuras, la locura es para mí…”, aseguró.

