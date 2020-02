Galilea Montijo sobre la discriminación en Estados Unidos: 'Eso sí he sentido'

Convertida es una de las conductoras más queridas por el público mexicano, Galilea Montijo se ha aventurado a un nuevo proyecto que la ha llevado a trabajar en Estados Unidos. Y aunque ahora es una figura muy conocida entre la comunidad latina en dicho país, ha confesado que las cosas no han sido tan sencillas. Sincera, la estrella del programa Hoy contó que ha llegado a sentirse discriminada por su nacionalidad, y lamentó en la mayoría de las ocasiones este trato provenga de la gente con las mismas raíces.

“He sentido discriminación en el mismo Estados Unidos por los mismos latinos, eso sí he sentido”, contó Galilea en un encuentro reciente con la prensa, en el que descartó que en algún momento haya sufrido algún tipo de trato desigual por su condición de mujer. “De repente llegas a un lugar y ves a la chava y sabes que habla español y tu así de ‘mija, ¿me ayudas?’ Y te hacen cara y digo: ‘Ay que gacha mija, si así llegaste, no hablando (inglés) como yo’. Ahí, esas partes es donde uno dice ‘oye qué gacho’, allá (en Estados Unidos) sí he sentido, pero acá no, aquí en mi trabajo gracias a Dios no”, narró la conductora al hablar de su experiencia en el vecino país.

Pero pese a este tipo de adversidades, Galilea ha logrado abrirse camino fuera de las fronteras, y prueba de ello es su nuevo proyecto LatinUs, una plataforma digital dirigida en la población latina en Estados Unidos en la que colabora con figuras como Carlos Loret de Mola, Luis García y Víctor Trujillo. De hecho, el mes pasado debutó en esta aventura con una aplaudida entrevista a Verónica Castro, la cual se retomó también en Hoy, emisión de la que sigue siendo presentadora.

No obstante, esta no es la primera ocasión que Galilea ha logrado triunfar fuera de México, pues desde hace años lo ha hecho al frente de Pequeños Gigantes, un reality show que justamente está por iniciar una nueva temporada, la primera que se realzará en territorio estadounidense. La conductora se confesó emocionada de ser parte nuevamente de este proyecto: “Estoy muy honrada de volver a ser parte de este programa, reality show, que es un fenómeno en Estados Unidos, por eso es la primera vez que arranca allá en la Unión Americana, el programa número uno en la Unión Americana y eso me da a mí muchísimo gusto, un honor, de hecho, pasa a las televisoras norteamericanas… Entonces a mí eso me honra muchísimo y que sea 100 por ciento en español”, confesó a la prensa.

Sin duda Galilea se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, y aunque ha confesado que no es fácil trabajar paralelamente en varios proyectos a la vez, ha confesado que está feliz y realizada. “Lo disfruto mucho, hacerlo a la par con Hoy es difícil, pero nada, yo siempre lo hago con mucho cariño y mucho gusto”, aseguró la conductora al hablar de su papel al frente de Pequeños Gigantes. “Sí me doy cuenta que cada año, que cada temporada que lo hago me canso más, ya no es lo mismo”, admitió entre risas antes de finalizar: “Pero muy contenta de hacerlo”.

