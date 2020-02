En ¡HOLA!, Ana de la Reguera, sus confesiones más valientes y divertidas

La conocemos a la perfección, sus muchos éxitos en cine y televisión hacen que Ana de la Reguera sea uno de los personajes más conocidos en nuestro país, pero ahora la jarocha ha querido compartir una faceta que no conocíamos de ella, a través de una serie cómica inspirada en su vida que se estrenará el próximo abril. Esta semana en ¡HOLA!, disponible el jueves, la entrevista más loca y divertida de Ana de la Reguera.

“Cuando llegué a Hollywood me decía: ¿Qué hago aquí? Nadie me conoce, ni conozco a nadie, me siento súper loser”, nos cuenta Ana en una simpática charla en la que hemos podido saber más de la veracruzana, quien también nos habló de sus primeros años. “Crecí con una mujer de personalidad apabullante, mi mamá, que fue Miss Veracruz y Reina del Carnaval. Viví con esa presión”, dice una sincera Ana. No te pierdas su espectacular posado y todo lo que nos ha compartido en esta edición.

También esta semana, las lágrimas de Vanessa Bryant conmueven al mundo. Ben Affleck se confiesa: «Lo que más lamento de toda mi vida es mi divorcio». La supermodelo Petra Nemcova y su marido, Benjamin, nos presentan a su hijo, Bodhi, y cuentan los dramáticos momentos que rodearon su nacimiento. Y Harry y Meghan, así se convertirán en millonarios lejos de palacio.

Además, amor y tenis en las costas de Acapulco. Plácido Domingo pide perdón en un comunicado. Jessica Biel y Justin Timberlake, segundas partes sí son buenas. Beatrice Borromeo, la «joya» de los Casiraghi, retoma su carrera como modelo, en las calles de Roma. Y la lluvia de «Top Models» en Milán.