Entre ‘Happy Birthday’ y ‘Las Mañanitas’, así se la pasó Kailani en su día

Los Derbez están de 'manteles largos', pues la más pequeña de la familia ha cumplido sus primeros dos años de vida: Kailani. Desde temprano, los integrantes de este clan tomaron sus redes sociales para dedicarle los más cariñosos mensajes, empezando por sus propios papás, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. "Me despertaste para convertirme en aquello que anhelaba ser pero no sabía cómo", escribió la actriz al publicar un video con una recopilación de momentos especiales junto a su nena. "Pura vida, puro amor y ¡diversión!! Te amamos con toda el alma mamá y papá", comentó por su parte el actor, quien a su vez publicó el video de la primera sopresa que tuvo Kai en su día. La pareja se unió a una voz para cantarle a su hija Happy Birthday, al tiempo que le acercaban un colorido pastel. La pequeña, aún con sueño pero feliz, se mostró emocionada y se apresuró a apagar la velita en forma de 2. Eso fue tan solo el inicio, pues más tarde siguieron los festejos en honor a la cumpleañera. Aislinn y Mauricio se reunieron con Alessandra Rosaldo, Aitana y otros amigos para continuar con la celebración. Los presentes entonaron esta vez Las Mañanitas y Kailani no daba crédito del ambiente festivo en su honor, mostrando la expresión más tierna. Haz click en el video para ver lo bien que la pasó esta nena en su cumpleaños.

