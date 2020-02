La desgarradora razón por la que la cantante Duffy se alejó de su carrera

Era 2008, el tema Mercy sonaba en todas partes y su intérprete Duffy alcanzaba el éxito internacional. Con una imagen de aires vintage, su melena rubia siempre con volumen, los vestidos preppy de los años 60s y su marcado acento gales, la hacían reconocible entre las muchas estrellas de ese momento. El tiempo pasó rápidamente y se vaticinaban grandes cosas para ella, pero ante un tiempo de ausencia se hizo oficial en el 2011 que tomaría un tiempo alejada de su carrera y de ella no se supo nada más. En aquel momento no se sospechó mucho que hubiera pasado algo que la hiciera tomar esa decisión, pero nueve años después, la galesa ha tomado a todos por sorpresa con un durísimo mensaje en el que abrió su corazón para contar qué fue lo que pasó.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Vanessa Bryant aparece por primera vez para hablar de Kobe y Gigi: 'Dios sabía que no podían estar en esta tierra sin el otro'

Harvey Weinstein es declarado culpable

“Solo se pueden imaginar la cantidad de veces que he pensado sobre escribir esto. Cómo lo escribiría, cómo me sentiría después. Bueno, no estoy completamente segura por qué ahora es el momento correcto, y por qué se siente emocionante y liberador para mí hablar. No puedo explicarlo”, comienza el mensaje, “Muchos de ustedes se preguntan qué pasó conmigo, a dónde desaparecí y porqué. Un periodista me contactó, encontró la forma de acercarse a mí y le dije todo el pasado verano. Él fue amable y se sintió increíble finalmente hablar”.

Ante el inicio del mensaje, nadie esperaba lo que estaba por venir: “La verdad es que, por favor, confíen en que estoy bien y a salvo ahora, fui violada y drogada y me mantuvieron captiva por algunos días. Por supuesto, sobreviví. La recuperación tomó tiempo. No hay una manera simple de decirlo. Pero les puedo decir que en la última década, miles y miles de días me comprometí a querer sentir la luz del sol en mi corazón otra vez, ahora el sol sí que brilla”.

VER GALERÍA

Dando testimonio de que ha trabajado mucho en superar este trago amargo, continúa: “Se preguntarán porqué decidí no usar mi voz para expresar mi dolor. No quería mostrar el mundo de tristeza en mis ojos. Me pregunté a mí misma, ¿cómo puedo cantar desde el corazón si está roto? Y poco a poco dejó de estarlo”.

Aunque en el mensaje no entra en más detalles, sí explica cuándo lo hará: “En las próximas semanas voy a publicar una entrevista. Si tienen alguna pregunta, me gustaría responderla, de viva voz, si puedo. Tengo un amor sagrado y una sincera apreciación por su amabilidad a lo largo de los años. Ustedes han sido mis amigos. Y quiero agradecerles por eso”.

Para finalizar, después de su firma, Duffy agregó: “Por favor, respeten este gentil movimiento, ya que no quiero ninguna intrusión a mi familia. Por favor, apóyenme para hacer de esto una experiencia positiva”.

VER GALERÍA