El emotivo mensaje de Humberto Zurita a un año de la partida de Christian Bach

El 26 de febrero del año 2019, el mundo del espectáculo se vistió de luto al darse a conocer la muerte de Christian Bach, quien llevaba varios años alejada de la vida pública en general. En esa ocasión, la familia de la actriz decidió guardar silencio y mantener los detalles de su partida en privado, dando a conocer la noticia días después del fallecimiento de Bach. A un año de distancia de aquel triste episodio, Humberto Zurita, quien fuera su esposo por más de 30 años, ha recordado a su amada con un emotivo mensaje que ha querido compartir con sus seguidores. Desde lo más profundo de su corazón y aún con el dolor latente por su partida, el actor destacó en sus palabras las virtudes de Christian, dejando en claro que a pesar de su ausencia física, el recuerdo de la actriz vivirá siempre en su corazón.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En un ejercicio de sinceridad y con el corazón abierto, Humberto recurrió a sus redes sociales para compartir su sentir, justo en el día que se cumple un año del fallecimiento de Bach. Sus palabras las acompañó de una fotografía en blanco y negro de la actriz, en la que sin duda alguna luce guapísima. “Mi hermosa Christian, van a pasar los años o días que me queden por vivir y seguirás viva en mi corazón y en mi memoria. Siempre voy a agradecer haber estado a tu lado, haber sido tu cómplice y tu compañero. Hace un año te despediste de tus hijos y mi vida, y no he dejado de sentir tu presencia como cuando estábamos juntos. Siempre admiré tu pasión por la vida, tu energía y entrega por cada cosa que emprendías. Cuando te conocí, ya eras una gran actriz y bailarina y habías terminado tu carrera de abogada. ¡Estabas llena de virtudes!”, compartió

En su mensaje, el también productor se deshizo en halagos para su amada, destacando siempre su gran carácter, su lado más humano y el gran profesionalismo con el que manejó su carrera, incluso en el retiro. “Como productora tuviste una gran visión para hacer nacer estrellas y hacer crecer la carrera de muchos actores. Eras una mujer radiante, bella, valiente, generosa: buena hija, amiga, esposa y madre. Siempre congruente con tus principios, tu forma de ser y pensar. Defendiste tus propias decisiones y luchaste por ser y hacer lo que diseñabas para disfrutar cada momento, cada trozo de tu vida; con esa fortaleza que te hacía una mujer tan especial”, agregó.

VER GALERÍA

El actor expresó su admiración por Chirstian, destacando que siempre fue una mujer que luchó por sus sueños, logrando siempre sentirse satisfecha por sus logros. “Tus anhelos, eran la alegría de tus días, y ser madre, te hizo alcanzar la plenitud con la que viviste siempre feliz y radiante. De tu mirada azul, brotaba la belleza de tu alma y tu gran inteligencia. Estar a tu lado fue un regalo de la vida para mí. ¡Un privilegio! Esa eres y serás aquí y ahora y más allá. Eres luz, aire, viento, agua, energía y tiempo. Eres amor y ¡estás en todos lados! Tu corazón lo llevo conmigo un año después de que te vi hermosa y serena, descansando, después de haber cumplido tu destino y alcanzado tus metas. Mujer libre y madre amorosa. ¡Una Diosa hecha mujer!”.

Humberto finalizó su mensaje hablando de su gran labor como madre, reconociendo que gracias a la educación y valores que les inculcó, ahora sus dos hijos son hombres comienzan a forjar su propio camino, prometiéndole que por más que pasen los años, siempre la llevaran en sus corazones. “Sebastián y Emiliano, están forjados con tu carácter, y gracias a tu amor educación y principios: viven honrando tu memoria con vigor. Haciendo de su vida un camino fértil, creativo y honesto, que los lleve a alcanzar sus propios objetivos. Mis hijos y yo, nunca dejaremos de sentir el fuego del amor que nos abraza el corazón. Nunca estarás ausente en nuestros corazones. ¡Nunca serás olvidada! En mi alma, anida el deseo de volverte a encontrar en la ecuación del tiempo. Descansa en Paz”.

VER GALERÍA