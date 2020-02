En escena, las primeras imágenes de la hija de Geraldine Bazán en su debut

Geraldine Bazán no podría estar más feliz y orgullosa de su hija Elissa Marie. Y es que la pequeña acaba de hacer su debut frente a las cámaras como actriz de telenovelas. Teniendo como mentora a su guapa madre, la jovencita de 11 años se ha mostrado como toda una profesional. A través de sus redes sociales, Geraldine ha compartido las primeras imágenes de su hija en los foros de grabación, lo que ha causado mucha emoción entre sus fans, quienes ya no pueden esperar por verlas juntas en la televisión. Esta no sería su primera experiencia frente a la cámara, pues hace unos meses, Elissa compartió escena con su papá, el actor Gabriel Soto, y su hermanita Alexa Miranda, en la telenovela Soltero con Hijas. Sin embargo, en esa ocasión solo tuvo una breve participación. ¿Será que estamos ante el inminente nacimiento de una estrella? Da play en el video y mira lo bien que lo han pasado madre e hija en los foros de grabación.

