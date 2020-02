Mayra Rojas sobre la partida de su hermana: 'Lorena no deja de hacerme falta'

El pasado 16 de febrero, se cumplieron cinco años de la lamentable partida de Lorena Rojas, luego de seis años de luchar en contra del cáncer de seno y a tan solo unos meses de haber logrado la adopción de su hija Lucianna. A la distancia, su hermana Mayra Rojas, quien en un acto de amor incondicional adoptó a la pequeña tras la muerte de la actriz, admite que el fallecimiento de Lorena es un capítulo en su vida que aún le duele, pues no ha dejado de extrañarla desde el primer momento en que su presencia física no estuvo más a su lado.

Así lo confesó la actriz en una reciente entrevista, en la que a corazón abierto habló de cómo han sido estos años tras la muerte de su querida hermana y de la forma en la que ha sobrellevado su ausencia. “Es un dolor que va a ser crónico y permanente, porque no puedo dejar de extrañarla, era mi única hermana mujer”, dijo Mayra a la revista TVyNovelas. “Lorena no deja de hacerme falta, la extraño todo el tiempo, siempre sale a relucir; de hecho, cuando volteo a ver a Lucianna no puedo evitar recordarla. La primera vez que Lucianna me dijo ‘mamá’ se me encogió el corazón, porque Lorena ansiaba que Lucianna se lo dijera y no alcanzó a escucharlo”, agregó.

En la misma entrevista, Mayra admitió que no tuvo oportunidad para vivir su duelo tras la muerte de su hermana, pues tenía que mantenerse fuerte y lista para lo que estaba por venir, además de cumplir con su papel de madre de dos pequeños. “Ha sido el golpe más duro que he recibido en mi vida, porque me llegó al mismo tiempo el compromiso enorme de hacerme responsable de la vida de mi sobrina, y luego tuve que ponerme otra vez la capa de ‘Batichica’, no tuve oportunidad de vivir un duelo, de entender realmente lo que estaba pasando”, confesó. “No entendía entre el dolor inmenso, la responsabilidad, el trabajo de arreglar la documentación para tener todo legal, y aparte sostener a mi mamá ante el dolor brutal como el de perder a tu hija menor, todo eso para mí fue una gran carga”, admitió.

La actriz confesó que para logra salir adelante, tuvo que recurrir a ayuda profesional, pues llegó un momento en el que no pudo más y se desmoronó. “Después de un rato de pensar que todo lo que me estaba sucediendo era terrible, tuve que tomar terapia, aceptar que necesitaba ayuda externa porque yo sola no podía, no tenía las herramientas para poder sostenerme”, reveló.

Tras haber superado la complicada etapa de duelo y demostrando que tiene un gran corazón, Mayra se dice contenta con la hermosa familia que ha formado al lado de sus tres hijos, incluida la pequeña Lucianna, que actualmente tiene seis años. “No somos una familia común, todos nos hemos ido acomodando, y puedo presumir que somos una familia muy feliz”, finalizó.

