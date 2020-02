True, inseparable de sus nuevos amigos, derrite las redes sociales

Si se trata de derretir las redes sociales, True Thompson es la indicada. Al igual que sus famosos primitos, la hija de Khloé Kardashian y Tristan Thompson se ha convertido en la protagonista de las publicaciones más tiernas en las cuentas de sus padres. Hace unos días la vimos bailando junto a sus ellos al ritmo de Can't Stop the Feeling!, tema interpretado por Justin Timberlake, que es parte de la banda sonora de Trolls. Ahora, esta pequeña ha venido a reafirmar que dicha película es una de sus preferidas, pues ha sumado a su grupo de juguetes consentidos algunos de los simpáticos personajes de la cinta animada. Koko compartió algunos videos de su nena disfrutando de un día de juegos con sus nuevos e inseparables amigos y enseguida llamó la atención el adorable instinto maternal que mostró a su corta edad. Con suma ternura True recostó a sus muñecos en una pequeña cuna, dejándoles además cerca una fruta por si tuvieran hambre. Con sus 'bebés' listos para su siesta, la niña se acomodó en el sillón de su casita de juguetes, frente a la 'fogata', lista para descansar. Khloé está tan fascinada con su vida de mamá que no deja de compartir los momentos más tan tiernos junto a su nena, los cuales no dejan de provocar suspiros a sus seguidores, haz click en el video para ver los más recientes.

