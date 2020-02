Brenda Kellerman a 10 meses del nacimiento de sus mellizos: ‘El cielo y la tierra están de fiesta’

El tiempo se pasa volando y quienes son padres pueden confirmarlo sin dudar. Este es el caso de Ferdinando Valencia Brenda Kellerman, quienes el año pasado se convirtieron en padres de mellizos. No obstante, la vida le puso a esta pareja una situación adversa, pues tiempo después del nacimiento, tuvieron despedirse de uno de sus bebés. Ahora que se han cumplido 10 meses de la llegada de los pequeños, la actriz ha tomado sus redes sociales para dedicar un sentido mensaje con dedicatoria los dos, Dante y Tadeo.

“Qué rápido pasa el tiempo, 8 meses en mi pancita y ya hoy cumplen 10 meses”, escribió Brenda en su Instagram al reflexionar sobre la fugacidad del tiempo cuando se es papá. “Que Dios te bendiga siempre mi Tadeo hermoso y a mi ángel que es mi tesoro, algún día nos vamos a volver a encontrar mi angelito precioso”, señaló en alusión a su pequeño Dante, quien falleció el 3 de agosto del año pasado debido a una meningitis, cuando apenas tenía poco más de tres meses de nacido.

En su mensaje, la pareja de Ferdinando ahondó en su sentir ante esta irreparable pérdida que sufrió. “No es fácil vivir sin ti, pero gracias a Dios nos dejaron a tu hermanito y él nos ayuda a seguir fuertes, los amo por igual”, continuó Brenda en su publicación, en la que retomó una divertida imagen de Tadeo caracterizado de un tierno pirata, compartida originalmente por su tío Jefferson Kellerman. “Sin duda quien tiene un hermano, tiene un tesoro… Felices 10 meses #babyTadeo y #AngelDante, un mes más que el cielo y la tierra están de fiesta”, finalizó la estrella de Reto 4 Elementos.

Refugiados en el amor de su familia y con Tadeo como su mayor motivación, Brenda y Ferdinando han sabido sobrellevar con gran valentía la pérdida de su pequeño Dante. Aquel doloroso episodio mantuvo a estos famosos alejados de su carrera, pero paulatinamente han ido regresando a sus actividades. De hecho, el actor acaba de estrenar su primera telenovela después de aquellos difíciles momentos, situación que lo tiene tan emocionado como agradecido. “Trato de fluir, gozo mi carrera, la disfruto y si me preguntan si es terapia no lo sé, porque no pienso en eso, voy viviendo con mis circunstancias”, declaró hace unos días en entrevista con el diario El Universal, a propósito del lanzamiento de Como tú no hay dos.

Sincero, el galán de telenovelas confesó además cómo ha lidiado con la situación tan adversa que le tocó, la cual ha asegurado, no ha cambiado en lo absoluto su postura sobre la fe. “Sé convivir con el dolor, sé aceptarlo, sé perdonarme cuando me duele algo, perdonar a la vida, muchos me dicen que, si me enojo con Dios, pero yo no tengo que perdonar a quien me ha dado todo, estoy feliz con él, con lo que me ha dado”, aseguró al mismo diario, en asegurando que su mayor compromiso en la vida es que su hijo sea feliz.

