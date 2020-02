Vanessa Bryant confesó que Kobe le regaló el vestido azul y la libreta de 'El diario de una pasión'

Durante el homenaje póstumo que se les rindió a Kobe y Gianna Bryant en el Staples Center de Los Ángeles, este 24 de febrero, Vanessa Bryant, viuda del basquetbolista, recordó durante su emotivo mensaje, lo detallista que era la estrella de la NBA quien, incluso, en un acto de romanticismo consiguió el vestido azul que utilizó Rachel McAdams en la cinta The Notebook (conocida en país como El diario de una pasión) y la libreta donde Noah, el protagonista documentaba su historia con Allie. Según contó, el basquetbolista tenía planeado, como en la película, envejecer con ella.

Como parte de su discurso, Vanessa dijo: “Me amó más allá de lo que yo pudiera expresar. Él se levantaba temprano, a mí me gustaba levantarme tarde, yo era el fuego, él era hielo y, a veces, viceversa, nos equilibrábamos, él lo hubiese hecho todo por mí, yo no sé cómo pude merecer un hombre como Kobe, era carismático, todo un caballero, me adoraba”. Visiblemente conmovida, recordó lo detallista que era con ella: “Esperaba el Día de San Valentín y nuestros aniversarios cada año. Él planeaba viajes de aniversario especiales y especiales regalos tradicionales por cada año de nuestro matrimonio. Hasta hizo a mano los regalos más preciados. Simplemente pensaba fuera de la caja y era muy considerado, aún cuando trabajaba duro para ser el mejor atleta".

Según contó Vanessa, Kobe siempre la sorprendió con sus originales obsequios: "Me regaló la libreta real y el vestido azul que usó Rachel McAdams en The Notebook. Cuando le pregunté por qué había elegido el vestido azul, me dijo que porque es el de la escena en la que Allie regresa con Noah. Esperábamos hacernos viejos juntos como en la película. En verdad tuvimos una historia de amor increíble. Nos amamos con todo nuestro ser, dos perfectamente imperfectas personas criando una hermosa familia y a nuestras dulces e increíbles hijas”, comentó.

Vanessa habló de las ganas que Kobe tenía de pasar tiempo con ella, como en su época de novios y recordó el último mensaje amoroso que le envió: “Dos semanas antes de fallecer, me envió un mensaje y me dijo que quería hacer algo conmigo, los dos solos (…) Nunca encontramos el momento para hacerlo, estábamos tan ocupados con la familia y con las responsabilidades del día a día en casa, pero por lo menos, tengo ese mensaje de hace poco, que él me envió, es tan importante para mí”.

La viuda de Kobe también habló de los planes a futuro que él tenía para su matrimonio, pues soñaba con el momento de poder delegar sus responsabilidades y disfrutar de su amor: “Kobe quería que tuviéramos una segunda boda, quería que Natalia dirigiera su empresa y viajar por todo el mundo conmigo. Siempre dijimos que cuando nuestras hijas nos hicieran abuelos íbamos a ser muy divertidos”, con estas conmovedoras palabras, Vanessa recordó a su alma gemela, a quien conoció cuando ella tenía solo 17 años, y con quien protagonizó una historia de amor digna de un guion de película.