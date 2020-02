Sebastián Rulli desmiente supuesto embarazo de Angelique Boyer

Sin duda alguna, Angelique Boyer y Sebastián Rulli son hoy por hoy una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. A pesar de eso, entre sus planes a futuro aún no está el llegar al altar o convertirse en padres. Sin embargo, en los últimos días surgieron algunos versiones que apuntaban a que la pareja se estaría preparando para recibir a su primer hijo, rumores que incluso fueron retomado por algunos medios de comunicación, sembrando la duda entre sus fans. Para evitar que la especulación siga creciendo y en un acto de completa sinceridad, el actor de origen argentino ha salido a aclarar si es verdad o no que él y su novia se convertirán en padres próximamente.

A través de Instagram Stories, el actor compartió la portada de una revista en la que daban por hecho el supuesto embarazo de Angelique. A la fotografía, el actor agregó el siguiente mensaje: “Mentira”, sin dar mayores declaraciones, pero pidiendo a sus seguidores no hacer caso a noticias sin sustento.

De hecho, Sebastián Rulli se le adelantó a la publicación y la noche del pasado lunes 24 de febrero se refirió a la comentada portada durante la inauguración de una exposición fotográfica, negando las aseveraciones de la misma y reiterando que su relación con Angelique va muy bien. “Me he enterado que mañana sale una portada en la que dicen que estamos embarazados”, dijo el actor a los medios de comunicación en declaraciones compartidas por el programa Hoy. “Estamos muy felices, muy, muy felices y la verdad queremos mantenernos así. No es una necesidad (tener un hijo) para que nuestra relación siga bien”, agregó el intérprete.

Hace apenas unas semanas, Angelique Boyer también fue cuestionada acerca de si le gustaría experimentar la maternidad al lado de Sebastián, durante una charla que mantuvo con la conductora Cynthia Urías. En esa ocasión, la actriz reveló que si bien, le encantaría poder tener hijos, no está entre sus planes inmediatos embarazarse. “A mis 31 años no sé, a los 33 todavía lo puedo pensar, ¿me dan chance? (…) La verdad es que si soy mamá, quiero ser mamá”, aseguró para luego revelar que incluso pensaría en el retiro definitivo de los escenarios: “Yo he trabajado desde los 8 años, entonces el día que sea mamá me jubilo y ya está”.

Y es que la actriz dijo que una vez que se convierta en madre, planea entregarse al 100 a sus hijos, aunque reconoció a las mujeres que logran tener muy bien equilibradas sus vidas entre ser madres y profesionales. “Es muchísimo trabajo y yo de verdad admiro a todas mis compañeras que llegan al foro dejando su prioridad allá fuera y tratando de concentrarse en esto. Es para aplaudírselos la verdad”, dijo. “Yo el día que lo haga espero no tener que venir al foro”, insitió.

