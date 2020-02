Jacky Bracamontes y su encuentro con sus galanes de 'Rubí'

Antes de explorar otras facetas profesionales, Jacky Bracamontes fue una reconocida actriz de telenovelas que supo cautivar a su público con su talento y carisma. Una de sus actuaciones más memorables fue la que tuvo en la versión de 2005 del clásico de la televisión Rubí. Ahí, la tapatía compartió créditos con Bárbara Mori, Sebastián Rulli y Eduardo Santamarina, que dicho sea de paso, fueron sus dos galanes en la trama. A más de 15 años de su estreno y con la nostalgia a flor de piel, los fans de la telenovela han visto realizado uno de sus grandes sueños, al concretarse el reencuentro de tres de los cuatro protagonistas de esta historia durante un evento realizado la noche del pasado lunes 24 de febrero.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Jacky Bracamontes compartió una fotografía con la que emocionó a sus fans. Y es que en ella aparece muy bien acompañada de Sebastián Rulli y Eduardo Santamarina, sus compañeros de elenco y con los que compartió un romance en la ficción, además del actor y conductor Jan, quien también fue parte del famoso melodrama. "¡Feliz de verlos siempre! Los adoro”, escribió la actriz como pie para su foto, no sin antes hacer referencia a la telenovela que los hizo coincidir hace más de 15 años, agregando el hashtag #Rubí.

Como era de esperarse, los fans de la también presentadora reaccionaron de inmediato a la publicación, enviando saludos y mostrando admiración por el trío de actores, haciéndoles saber que tienen siempre presente a la telenovela que los hizo juntarse. Entre los miles de comentarios de los seguidores de Jacky, destacó el de Rulli, quien no dudó en corresponder al cariño de su compañera. “¡Qué belleza verlos! Los quiero”, compartió el histrión de origen argentino.

VER GALERÍA

A lo largo de su carrera, Jacky ha demostrado ser una mujer muy apasionada por su trabajo y muy profesional, sin importar el reto que se le ponga en frente. De hecho, la actriz se vio en una situación similar a la que vivió junto a sus ‘galanes’ de telenovela, pero con un amor de la vida real. Y es que hace unos años, la intérprete vivió un romance de cuatro años con el actor Valentino Lanús. Por azares del destino y al poco tiempo de haberle puesto punto final a su relación, la vida se encargó de volver a juntarlos en una telenovela como pareja. Todo un reto para ambos actores, que afortunadamente pudieron dejar de lado su historia para sacar adelante el proyecto que tenían en sus manos.

Sin embargo, no fue fácil para la actriz, quien en recientes declaraciones en el programa Netas Divinas -del que es parte-, habló de esta situación. “Yo también trabajé en una novela, duré cuatro años y medio con Valentino, terminé con él y después de eso me invitaron a hacer Las Tontas no Van al Cielo con Jaime Camil y con él, de protagonista. La cosa aquí (es) que no nos llevamos mal, porque él me cae muy bien, pero pues de todas formas era… complicado”, confesó la actriz entre risas.

VER GALERÍA