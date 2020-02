'Estoy tranquilo, estoy bien, todo en paz', el 'Güero' Castro al ser cuestionado sobre su vida amorosa

Aunque siempre ha sido muy transparente al hablar de sus relaciones, José Alberto ‘El Güero’ Castro parece estar en una etapa en la que prefiere mantener los detalles de su vida privada para él. Y es que en un reciente encuentro con la prensa el productor fue cuestionado sobre su vida sentimental, luego de que en las últimas semanas ha sido relacionado con una joven con la que fue visto. Y aunque el productor hizo frente a las preguntas de muy buen ánimo, sus respuestas dejaron a más de uno de con la duda.

Con una sonrisa en el rostro y mostrando su disposición para platicar con la prensa, ‘El Güero’ Castro contestó a las preguntas de los periodistas, que insistentes querían saber si el corazón del hermano de Verónica Castro ya tiene dueña. “Estoy tranquilo, todo está bien, todo está en paz”, dijo entre risas. Los reporteros incluso lo cuestionaron por unas fotografías recién publicadas en las que se le ve en compañía de una joven, a lo que el productor contesto: “Qué afortunado, ¿no?”, dijo en tono de broma.

Ante la insistencia de los medios y con el buen humor que lo caracteriza José Alberto dejó en claro que no hablaría de su vida privada, sin confirmar o desmentir que esté enamorado. “Me causa mucha gracia… saben que de mi vida personal no me gusta hablar mucho. Estoy, tranquilo, estoy bien, estoy contento… todo en paz”, expresó.

En los últimos meses, mucho se ha hablado sobre la vida amorosa del productor de telenovelas como Por Amar Sin Ley. De hecho, se llegó a comentar que incluso estaría dispuesto a retomar su relación con Angélica Rivera, su exesposa y madre de sus tres hijas, luego de que en la pasada Navidad protagonizaran una linda postal familiar que causó revuelo entre sus seguidores. Sin embargo, ‘El Güero’ Castro se ha encargado de dejar en claro que si bien, mantiene una convivencia y comunicación cercana con la actriz, todo siempre será en favor del bienestar de sus hijas, por lo que una relación romántica está descartada.

“Siempre hubo una buena comunicación y una buena convivencia. Ahorita son menos los compromisos que ella tiene que atender y es más fácil poder tener comunicación, básicamente”, dijo recientemente a medios de comunicación como Ventaneando. “No me he cansado de decirlo: es la mamá de mis hijas. Ahorita está Sofía muy metida en su competencia en Mira Quién Baila ahí en Univision y la estamos apoyando familiarmente”, explicó el productor en referencia a los rumores que apuntan a que habría retomado su relación con su exesposa.

