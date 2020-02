Paulina Peña pone un alto a los mensajes negativos que recibe en redes sociales

A sus 24 años Paulina Peña vive un gran momento de su vida, pues luego de terminar sus estudios universitarios, emprendió una aventura para cumplir uno de sus sueños: aprender fotografía. La joven vive esta etapa cobijada por el cariño de sus seguidores en redes sociales, pues desde que decidió hacer públicas sus cuentas, ha compartido con ellos además de su trabajo tras el la lente, su faceta más personal. No obstante, esta apertura le ha traído también algunos comentarios negativos, y si bien ella ha preferido enfocarse en lo positivo, recientemente quiso poner un alto a las críticas con un mensaje respetuoso pero enérgico.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

“Uno de muchos comentarios que recibo al día, me sorprende como todo… Todo necesitan hacerlo personal”, inició Paulina el mensaje que colocó en sus Instagram Stories, antes de explicar a qué respondían sus palabras. “El que ‘ahora sí’, promueva. Siempre he promovido y siempre promoveré lo que tenga que ser derecho y respeto a la mujer y sobre todo a nuestros niños y niñas. Aquí, ahora y en cualquier año. Que antes no fuera tan pública es diferente, ¿me conoces? ¿conoces mis ideales? NO”, continuó.

VER GALERÍA

“Entonces concéntrate TÚ en ser un mejor ciudadano, así como lo hago yo. Responsabilízate de tus acciones, y hombres, dejen hacer esto de ustedes, nadie les está pidiendo que dejen de salir a las calles para que nosotras estemos en paz. Esto no es una guerra de hombres contra mujeres”, expresó Paulina en su mensaje antes de finalizar con un llamado. “Esto es un manotazo de las mujeres porque no se puede vivir así. Dejemos de culparnos unos a otros, esto es responsabilidad de cada quién. Mejor eduquémonos todos ante el respeto y el amor generalizado”, concluyó.

Paulina ha asumido con gran madurez todo lo que ha conllevado el abrirse en redes sociales, decisión que en su momento confesó, no fue nada fácil. “Estaba un poco nerviosa de abrir mis redes sociales porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente, pero al final me animé porque me encanta subir las fotos que tomo, lo que hago y compartirlo con ustedes”, contó en mayo del año pasado a través de un video que compartió en Instagram.

VER GALERÍA

Pero, pese a las dudas que tuvo en un principio, finalmente el recibimiento que le dieron fue muy bueno, y más cuando ha aprovechado el alcance de sus publicaciones para apoyar distintas causas, una de ellas relacionada con los animales. “Déjenme decirles que estoy súper agradecida y súper feliz porque he tenido muy buena química y muy buena relación con muchos de ustedes”, expresó en el mismo video. “Espero irles contestando poco a poco a cada uno. Denme chance, nunca había interactuado con tanta gente en una plataforma. Y solo eso, darles las gracias porque de verdad me hace muy feliz ver los mensajes que recibo y que puedan conocer un poquito más de mí, que vean como soy”, reiteró la joven.

VER GALERÍA