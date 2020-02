Sofía Castro logra el segundo lugar de Mira Quién Baila

Luego de semanas de ensayos y mucho esfuerzo, Sofía Castro por fin vio su esfuerzo recompensado al llevarse a casa el segundo lugar de Mira Quién Baila, en una noche por demás emocionante, en donde la bella actriz sorprendió con sus habilidades en la pista de baile. Feliz por haber llegado a la final, la joven artista se despidió del escenario que la vio nacer como bailarina con lágrimas en los ojos y satisfecha de lo que logró, no sin antes felicitar a la ganadora, la reina de belleza Kiara Liz Ortega.

A lo largo de su participación, la joven artista se mostró muy conmovida al saber que tenía en sus manos la oportunidad de poder ayudar a una organización de beneficencia, por lo que siempre demostró dar lo mejor de sí en cada una de sus presentaciones, razones por las que llegó hasta el final de la competencia. Tras haber presentado su último baile, la actriz no pudo evitar sentirse nostálgica y se mostró con lágrimas en los ojos, agradecida siempre por la gran experiencia que tuvo a lo largo de estas semanas.

Antes de subir al escenario, Sofía compartió un emotivo mensaje en el que se mostró agradecida con sus fans por el apoyo recibido durante su permanencia en Mira Quién Baila, destacando que cualquiera que fuera el resultado, ella ya se sentía ganadora. “Estoy en la final y es gracias a todos ustedes. Son muchos sentimientos encontrados, mucha emoción y alegría porque jamás me imaginé llegar hasta aquí”, escribió junto a unas fotografías en las que se le puede ver en plena pista de baile.

La hija de Angélica Rivera dijo que estar en esta competencia fue todo un desafío para ella, por lo que se dijo feliz de haber llegado hasta el final. “Fue un reto personal y profesional muy grande y ¡lo cumplí! Bailé cada gala como si fuera la última y entregué mi alma a esta competencia y a mi causa”, compartió.

La actriz terminó su mensaje agradeciendo a todos los que estuvieron detrás de ella durante su paso por Mira Quién Baila y a quienes contribuyeron a que llegara a la final. “Gracias a todos los que me acompañaron en esta aventura, los que estuvieron conmigo día con día, los que con sus mensajes y sus votos me llenaron el corazón. Y pase lo que pase hoy yo me siento una ganadora en todos los sentidos. Gracias siempre”, finalizó.

