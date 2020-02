Michelle Salas y la honesta razón por la que ha estado un poco 'desaparecida' en redes

Una de las famosas que más presencia tiene en las redes sociales es Michelle Salas. Y es que además de dedicarse al modelaje, la guapa nieta de Silvia Pinal es toda una personalidad del internet, que incluso ha logrado hacer toda una carrera a través de lo que muestra a diario en su galería de Instagram. Es por eso que cuando la influencer desaparece por unos días de sus redes, sus millones de seguidores lo notan de inmediato. Tal y como sucedió recientemente, cuando Michelle estuvo ausente algunos días, lo que generó preocupación entre sus followers, quienes no dejaron de preguntar por ella. Para calmar los ánimos de sus fans, la modelo ha reaparecido para explicar el por qué se encuentra alejada de su perfil y para compartir uno que otro consejo sobre el buen uso de las redes sociales.

A través de una serie de videos que compartió en Instagram Stories, Michelle explicó que decidió darse un respiro de las redes sociales y de todo el ajetreo que conlleva asistir a eventos como las semanas de la moda y a las pasarelas más importantes de la industria, pues dijo decidió que era le momento de disfrutar la ‘vida real’. “Es un poco como un detox… se me hace importante comentarles que detrás de esta pantalla, de todo lo que increíble que uno muestra que es el Fashion Week y tomarse fotos con todo el mundo… (está) otra parte de la vida, que es la vida real, que no es en el teléfono, y que es muy importante también no descuidar”, dijo.

La hija de Luis Miguel ahondó más en el tema y dijo que lo que la llevó a tomar la decisión de retirarse momentáneamente de las redes, fue el querer demostrarles a sus seguidores que la vida está fuera de las redes sociales. “Vivimos en una generación en donde realmente nuestra prioridad está en el teléfono… y estamos todo el día ahí. Y me pongo a pensar: ‘yo que trabajo y gano dinero y eso es un modus viviendi para mí, me cuesta (dejarlo) porque entonces todo el día estoy en el teléfono y ya, eso lo único que hago”, confesó.

Por otro lado, la modelo también dijo que en ocasiones las redes imponen estándares muy altos, sobre todo para las mujeres, por lo que consideró que estaba bien tomarse un respiro de todo eso. “Tienes que ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor hija, mujer emprendedora, encantadora, buena, pelazo…”, dijo. “Pero también llega un momento en el que yo digo: qué ejemplo estoy dando’. Esto no es así, no todo es glamur y todo es lo máximo. No”, agregó.

Finalmente, Michelle Salas invitó a sus seguidores a disfrutar de la vida no a través de lo que miran en las redes sociales, sino a través de lo que sucede fuera de ellas. “Gente: vivan, pero vivan real. No vivan para postear la foto. Esa no es la vida real. La vida real es salir a la calle, disfrutar, estar presente, tener una conversación con alguien que no conoces… les aconsejo eso”, finalizó.

