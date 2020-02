Ahora sabemos de dónde heredó su belleza Tania Ruiz, tienes que ver a su mamá

Dice un dicho muy popular que ‘lo heredado no es robado’ y en el caso de Tania Ruiz y su mamá, la señora Elizabeth Eichelmann Gómez, aplica a la perfección. Y es que la belleza de la potosina es innegable, no en vano es el rostro de varias marcas y su presencia en comerciales de televisión salta a la vista. Sin embargo, su madre no se queda atrás, pues sin duda alguna, es quien le ha heredado los buenos genes a la novia del expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

De hecho, en una publicación de redes sociales, Doña Elizabeth Eichelmann causó revuelo al dejarse ver disfrutando del sol, en compañía de su hijo Gerardo Ruiz, y posando con mucha seguridad en un lindo traje de baño color negro. Los seguidores del hermano de Tania han llenado la publicación de reacciones muy positivas, en las que destacan la belleza de la señora y la comparan con su guapa hija.

Aunque la postal fue publicada en octubre del año pasado, la imagen ha comenzado a compartirse en redes sociales, en donde los halagos para la señora Elizabeth no han dejado de llegarle. No es la primera vez que Eichelmann Gómez se deja ver disfrutando del sol en compañía de su familia. En junio del año pasado, la Señora posó al lado de su hijo a la orilla del mar y usando un bikini de colores, con el que demostró que no tiene nada que envidiarle a ninguna modelo.

A inicios de este año, Tania compartió una serie de fotografías en su Instagram en donde reveló que trabajó junto a su madre como modelo. Una experiencia que dijo la hizo muy feliz, pues pudo compartir con la mujer que más ama su profesión. En las fotos, la señora lució de lo más elegante con un conjunto en color negro muy elegante y demostrando que el modelaje también es lo suyo.

No cabe duda de que los años no pasan por la madre de Tania Ruiz, quien en sus fotos luce muy joven y bella, tal y como su hija. Cabe aclarar, que Elizabeth Eichelmann es madre de cinco hijos, pero bien podría pasar por su hermana.

