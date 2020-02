América y Camila, hijas de Alejandro Fernández, disfrutan al máximo de la boda de su prima Sissi

Sin duda alguna, esta semana ha sido muy importante para Camila y América, las guapas hijas del cantante Alejandro Fernández, pues además de celebrar el cumpleaños 80 de su abuelo, Don Vicente Fernández, ahora las jovencitas han sido parte muy especial de la boda de su prima Sissi -también nieta del intérprete de Mujeres Divinas-, quien el pasado 21 de febrero unió su vida en matrimonio a la de su ahora esposo Marcelo Garza Ayala, en la catedral de Zapopan, Jalisco.

A través de sus redes sociales las mellizas han compartido algunos vistazos de lo que fue la elegante fiesta y de su participación dentro de ella, pues fueron parte del cortejo nupcial. Las hermanas Fernández estuvieron acompañadas de sus respectivos novios y por lo que se puede ver en los videos que publicaron en sus perfiles de Instagram, la pasaron muy bien.

En uno de los videos compartidos, se puede observar como América y Camila entran juntas a la iglesia, tomadas del brazo y sosteniendo un ramo de flores blancas, anunciando así la entrada de la novia, quien por cierto caminó al altar del brazo de su padre, Vicente Fernández Jr. Al ser damas de honor, las hermanas coordinaron sus atuendos a la perfección, pues amabas llevaron elegantes vestidos negros con aplicaciones en color blanco, con los que lucieron guapísimas.

En otro de los clips, se puede ver a las gemelas celebrar el amor de sus primos y bailar muy divertidas durante la elegante velada. “Se casa mi bebé”, escribió América en una de sus Instagram Stories en la que se ve la entrada triunfal de la novia a la iglesia, lista para encontrarse con su amado al pie del altar.

Como era de esperarse, otros miembros de la familia Fernández estuvieron presentes. Obviamente en primera fila estuvieron Don Vicente Fernández y su esposa Doña Cuquita, quienes no quisieron perderse de este momento tan importante en la vida de su nieta. Cabe destacar, que el legendario cantante no lució su característico bigote ni su traje de charro. En cambio, optó por un esmoquin negro, con el que lució muy elegante. ‘El Potrillo’ no pudo estar presente en la celebración familiar, pues aquella noche también daba inicio su nuevo tour en el Auditorio Nacional.

