Confirmado: la serie de Luis Miguel tendrá tercera temporada

En medio de las grabaciones de la segunda temporada de Luis Miguel, la Serie, ha llegado una muy buena noticia para los seguidores del intérprete. Y es que tras el éxito que ha resultado ser esta producción y con la expectativa del estreno de su segunda parte, los productores del serial han decidido darle continuación a la historia que cuenta la vida del artista de 49 años, por lo que próximamente comenzará a grabarse ¡la tercera temporada!

Así lo confirmó Toño Mauri, uno de los productores de esta serie original de Netflix, durante un reciente encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Al ser cuestionado respecto a si en esta segunda temporada por fin se sabrá la verdad sobre lo que sucedió con Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, el actor prefirió no entrar en detalles, revelando entonces la noticia que todos estaban esperando. “Yo no sé si él vaya a entrar o hasta dónde vaya a contar las cosas que muchos no sabemos… tenemos que ver la serie. Tenemos que ver de qué se va a tratar, hasta dónde va a llegar, pero se que viene la temporada dos y la tres”, dijo Mauri. “Se que son dos temporadas, entonces ¡qué bueno! Tenemos serie para rato”, reiteró.

En la misma entrevista, Toño Mauri reveló que el fin de semana pasado pudo encontrarse con ‘El Sol’ en Miami, en donde hablaron de negocio, sobre la serie y hasta de sus planes a futuro en su carrera musical. “Él está muy espectacular”, dijo el productor, luego de aclarar que no habló con el cantante de temas relacionados con su vida privada. “Él está muy bien, está preparando la música que va a sacar ahora, es música nueva, un disco nuevo”, agregó.

A principios de enero de este año, Netflix sorprendió a los fans de la serie de Luis Miguel, publicando el primer teaser de la esperada segunda temporada, en el que dan a entender que la trama de esta secuela se centrará en los años de madurez del cantante, mostrando un cambio impresionante en la caracterización de Diego Boneta, actor que da vida al intérprete en esta serie.

Se espera que la secuela de Luis Miguel: La Serie se estrene en el otoño de este año y aunque aún se conocen pocos detalles al respecto, se sabe que además de Boneta, está confirmada el regreso de Juanpa Zurita y Camila Sodi, quienes también fueron parte de la primera temporada.

