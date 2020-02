True, la hija de Khloé Kardashian, lo da todo en la pista de baile

No hay duda de que lo que le falta de tamaño a True Thompson, le sobra de ternura y encanto. La hija de Khloé Kardashian y Tristan Thomson, no ha cumplido aún los dos años pero ya sabe bien cómo poner el ambiente en casa. Así lo presumió la mamá de 35 años en sus redes sociales, donde seguramente hizo suspirar a más de uno. Y es que según contó, su pequeña ha incorporado a la rutina de ambas un divertido baile matutino al ritmo de Can't Stop the Feeling!, canción de Justin Timberlake que forma parte de la banda sonora de la película animada Trolls. Koko compartió en su Instagram un adorable video en el que mostró a sus nena moviéndose entusiastamente al ritmo de dicho tema e invitándola a ella a unirse, incluso le prestó uno de sus juguetes favoritos de Plaza Sésamo para que fuera su pareja de baile. Esta tierna escena de True se repitió después con la misma melodía pero en compañía de su papá, quien obviamente no podía negarse a bailar con ella. "Bailando con mi princesa Tutu", escribió el basquetbolista al compartir el clip en su propia cuenta. Haz clik abajo para ver a esta pequeña presumiendo sus mejores pasos.

Loading the player...